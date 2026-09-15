Με ένα γαρύφαλλο στο χέρι εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (15/09/2026) στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε έναν λιτό αλλά συμβολικό αποχαιρετισμό στον Σπύρο Χαλβατζή.

Λίγο νωρίτερα, βουλευτές και εκλεγμένοι του ΚΚΕ είχαν αφήσει λουλούδια στα έδρανα του κόμματος στη μνήμη του ιστορικού στελέχους του Περισσού, το οποίο έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (12/09/2026), σε ηλικία 79 ετών.

Η εικόνα στη Βουλή αποτύπωσε, με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο, τη μακρά πολιτική διαδρομή του Σπύρου Χαλβατζή. Μια πορεία που ξεπερνούσε τις έξι δεκαετίες και ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το ΚΚΕ, την ΚΝΕ και την υπόθεση της εργατικής τάξης.

Από τις διώξεις και τις εξορίες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας έως τη μακρά παρουσία του στην ΚΝΕ και αργότερα στα κοινοβουλευτικά έδρανα, ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, έχοντας παράλληλα κερδίσει την εκτίμηση και ανθρώπων πέρα από τον κομματικό του χώρο.

Στο ΣΦΕΑ η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού

Το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή θα ειπωθεί το απόγευμα της Τρίτης. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού έχει προγραμματιστεί για τις 17:30 στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.

Η επιλογή του χώρου έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών, μεταξύ άλλων και από θέσεις ευθύνης.

Η πολιτική του διαδρομή ήταν άλλωστε άμεσα συνδεδεμένη με τις διώξεις και τις εξορίες της περιόδου της δικτατορίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για την τελετή αποχαιρετισμού.

Αντί στεφάνων στήριξη στην Κούβα

Η οικογένεια του Σπύρου Χαλβατζή έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί η προσπάθεια οικονομικής στήριξης του συστήματος Υγείας της Κούβας μέσω του mediCuba Europa.

«Η Κούβα ήταν πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του Σπύρου», αναφέρει η οικογένειά του, υπενθυμίζοντας και τους δεσμούς που είχε αναπτύξει με τη χώρα, την οποία είχε επισκεφθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του ως γραμματέας της ΚΝΕ.

Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια επέλεξε να συνδέσει τον αποχαιρετισμό του με μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης που, όπως σημειώνει, βρίσκεται κοντά στις αξίες και στις πεποιθήσεις που χαρακτήρισαν τη ζωή και την πολιτική του πορεία.