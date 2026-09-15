Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική προστασία των πυρόπληκτων περιοχών στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου πραγματοποίησε αυτοψία στο πεδίο, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά από τη Δασική Υπηρεσία για την πορεία των παρεμβάσεων.



Το σχεδιαζόμενο έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ και καλύπτει τέσσερις βασικές επιφάνειες συνολικής έκτασης 4.189 στρεμμάτων καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις σε 10 ρέματα της περιοχής. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή περίπου 400 χλμ κορμοδεμάτων και κλαδοδεμάτων και σχεδόν 1 τετρ. χλμ. ξυλοφραγμάτων.



Στα μέτωπα των εργασιών επιχειρούν ήδη τέσσερις Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας. Βασικός στόχος παραμένει η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος ώστε οι κρίσιμες υποδομές να ολοκληρωθούν έγκαιρα πριν την έναρξη των έντονων φθινοπωρινών βροχοπτώσεων για τη μέγιστη ασφάλεια των κατοίκων.

Ο υπουργός επισκέφθηκε ενεργό μέτωπο των εργασιών και ενημερώθηκε επί τόπου για την κατασκευή των έργων και τη συμβολή τους στη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης.



Ο κ. Παπασταύρου συνομίλησε επίσης με εργαζόμενους των ΔΑΣΕ που συμμετέχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι οποίοι έχουν αναλάβει την ανάπτυξη των συνεργείων και την εκτέλεση των εργασιών στο πεδίο.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η παράλληλη ανάπτυξη των συνεργείων επιτρέπει την άμεση επέμβαση σε μεγάλο μέρος της καμένης έκτασης. Οι παρεμβάσεις έχουν ως βασικό στόχο τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και τη συγκράτηση των σπόρων, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την εγκατάσταση της νέας δασικής βλάστησης, ταυτόχρονα με την προστασία των γύρω περιοχών από πλημμύρες.



Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα στη Δυτική Αττική ο σχεδιασμός αρχίζει και γίνεται πράξη. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ξεκίνησαν. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί μετά τη φωτιά του καλοκαιριού. Τέσσερις δασικοί συνεταιρισμοί εργάζονται στο πεδίο και οι παρεμβάσεις καλύπτουν πάνω από τέσσερις χιλιάδες στρέμματα και δέκα ρέματα. Ο στόχος είναι η συγκράτηση του εδάφους για την προστασία των κατοίκων, της περιουσίας τους και του περιβάλλοντος.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Πειραιώς και τη Δασική Υπηρεσία που εργάστηκαν όλο τον Αύγουστο, προκειμένου σε χρόνο ρεκόρ να ξεκινήσουν τα έργα. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά ενώσαμε δυνάμεις με τους δημάρχους, με τους βουλευτές, με τον περιφερειάρχη, με τη Δασική Υπηρεσία, με τον ιδιώτη ανάδοχο, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν εφησυχάζουμε. Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής ξέρουν ότι η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκονται δίπλα τους».



Από τη πλευρά του, ο κ. Μαργαρίτης ανέφερε: «Η Πειραιώς με συνέπεια και ευθύνη ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας. Όπως κάναμε στην Πεντέλη, την Πάρνηθα και τον Φενεό, έτσι και στη Δυτική Αττική στηρίζουμε τα έργα αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου, πάντοτε σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η Τράπεζα κινητοποιήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς για την εκπόνηση της μελέτης και την έναρξη της υλοποίησης των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και πρώτων αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. Στην Πειραιώς παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι σε δράσεις, που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και ένα βιώσιμο μέλλον για τη χώρα, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την κοινωνική μας υπευθυνότητα».



Ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος δήλωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό, 15 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς το σχεδιάσαμε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται εδώ στα μέρη μας, ώστε να περπατήσουμε μαζί και να δούμε από κοντά τα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ξεκινήσει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τους οποίους πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω, γιατί, σε χρόνο ρεκόρ, ένα έργο έρχεται νωρίτερα από ό,τι είχαμε υποσχεθεί και από ό,τι είχαμε σχεδιάσει. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες, ώστε να αποπερατωθούν όλα τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, να εμπεδώσουμε για ακόμα μία φορά την ασφάλεια στην περιοχή».



Ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη Δασική Υπηρεσία και τους δωρητές, την Τράπεζα Πειραιώς και τα Ελληνικά Πετρέλαια, γιατί πραγματικά ξεκίνησαν άμεσα τα αντιπλημμυρικά και τα αντιδιαβρωτικά έργα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό: να προστατεύσουμε τις περιουσίες των πολιτών και να αμβλύνουμε τις συνέπειες από την καταστροφική πυρκαγιά. Πραγματικά είναι ανέλπιστο ότι σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα και θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει και ο καιρός, ώστε να μην έχουμε νέες καταστροφές από ενδεχόμενες πλημμύρες. Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια και τη συμβολή σας στην προστασία των περιουσιών και, πάνω απ’ όλα, των ανθρώπινων ζωών».



Ο κ. Παπασταύρου επισκέφτηκε την περιοχή συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλο και τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελο Γκουντούφα, με αφορμή την έναρξη των εργασιών για την άμεση προστασία και αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Παρόντες ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, οι δήμαρχοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος και Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, η προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών Παϊταρίδου Δέσποινα, η προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Βερενίκη Λούκα, ο επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής, Αθανάσιος Ρέππας, η διευθύντρια Δασών Δυτικής Αττικής, Σόνια Φράγκου, ο δασάρχης Αιγάλεω, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Επίσης, παρευρέθηκαν τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει οριστεί ανάδοχος του έργου, Χάρης Μαργαρίτης, ανώτερος γενικός διευθυντής και Group Chief Operating Officer και Μάριος Τσίτζιρας, General Manager and Head of Operations και επικεφαλής του project.