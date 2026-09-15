Με θερμά λόγια μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα η Κυβέλη Μάρδα, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν να συμπορευτεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εθνικές εκλογές του 2027.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, πάρα πολύ ευφυής, με απίστευτο χιούμορ», ανέφερε η Κυβέλη Μάρδα, ξεχωρίζοντας ωστόσο ως σημαντικότερο χαρακτηριστικό του την ενσυναίσθηση.

Η ίδια, η οποία προλόγισε τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ, συμμετέχει πλέον ενεργά στον νέο πολιτικό φορέα, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και του τομέα Υγείας.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (15/09/2026) στο MEGA, αναφέρθηκε στη διαδρομή που την οδήγησε στην ενεργό πολιτική, αλλά και στη σχέση που διαμόρφωσε την επιλογή της να βρεθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Από την Ιατρική στην πολιτική

Γιατρός με ειδικότητα στη γυναικολογία και κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, η Κυβέλη Μάρδα μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτική αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας.

Όπως ανέφερε, ωστόσο, η δική της απόφαση να ασχοληθεί ενεργά με τα κοινά δεν αποτέλεσε αυτονόητη συνέχεια της οικογενειακής της διαδρομής.

«Μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο πάντα υπήρχε το πολιτικό στοιχείο», είπε, εξηγώντας ότι για χρόνια παρατηρούσε «τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει», πριν αποφασίσει να κάνει το δικό της βήμα στην πολιτική.

Καθοριστικό ρόλο, όπως περιέγραψε, έπαιξε η επαγγελματική της εμπειρία ως γιατρού. Η καθημερινή επαφή με ασθενείς και συγγενείς στα νοσοκομεία τής επέτρεψε να δει από κοντά προβλήματα που μέχρι τότε γνώριζε περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μητέρα που περιμένει επί ώρες στα επείγοντα μαζί με το άρρωστο παιδί της, στην αγωνία των συγγενών, αλλά και στην ταλαιπωρία των ηλικιωμένων, την ώρα που οι ίδιοι οι γιατροί καλούνται να λειτουργήσουν μέσα στις δυνατότητες και τους περιορισμούς του συστήματος υγείας.

«Μέσα από τα απλά καθημερινά κομμάτια, που όμως ταλαιπωρούν πολύ τον άνθρωπο, είπα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι», σημείωσε.

Η απόφασή της να ασχοληθεί με την πολιτική δεν αντιμετωπίστηκε χωρίς επιφυλάξεις από το περιβάλλον της. Όπως είπε, αρκετοί ήταν εκείνοι που τη ρωτούσαν «τι θέλεις να μπλέξεις, αφού δεν θα αλλάξει τίποτα στο τέλος;».

Η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική: «Αν όλοι σκεφτόμαστε έτσι, δεν θα αλλάξει πραγματικά τίποτα».

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ χαρισματικός άνθρωπος»

Ιδιαίτερα θερμά ήταν τα λόγια της για τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ χαρισματικό άνθρωπο» και «πάρα πολύ ευφυή», αναφερόμενη παράλληλα στο ιδιαίτερο χιούμορ του.

Για να περιγράψει αυτή την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, η Κυβέλη Μάρδα θυμήθηκε ένα περιστατικό από επίσκεψή του στην Τουρκία, όπου είχε μεταβεί για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.

Όπως διηγήθηκε, ανέβαινε τις σκάλες έχοντας από τη μία πλευρά τον Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη τον πεθερό της, όταν ο πρώην πρωθυπουργός τη ρώτησε γιατί ο Δημήτρης Πέλκας δεν αγωνιζόταν.

«Κυβέλη, ήρθα να δω τον αγώνα και ο Δημήτρης δεν παίζει. Γιατί δεν παίζει;», θυμήθηκε να τη ρωτά.

Πριν προλάβει να απαντήσει, ο πεθερός της παρενέβη λέγοντας: «Πρόεδρε, όπως και εσύ είσαι αναπληρωματικός τώρα, δεν είσαι στην κυβέρνηση, έτσι και ο Δημήτρης είναι στον πάγκο σήμερα».

«Κι εγώ μαγκώθηκα», είπε χαρακτηριστικά η Κυβέλη Μάρδα, περιγράφοντας το περιστατικό.

«Το σημαντικότερο προσόν του είναι η ενσυναίσθησή του»

Πέρα από την προσωπική της εκτίμηση, η ίδια ανέδειξε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ως βασικό λόγο για την πολιτική της συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτό που με έπεισε είναι κυρίως ότι θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ χαρισματικός. Το πιο σημαντικό προσόν που διαθέτει για μένα είναι η ενσυναίσθησή του», ανέφερε.

Η Κυβέλη Μάρδα υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει την ικανότητα να ακούει τον συνομιλητή του χωρίς να δημιουργεί απόσταση, ακόμη και όταν πρόκειται για μια σύντομη επαφή με έναν πολίτη.

«Το καλό του προέδρου είναι ότι δεν θα κάτσει ούτε πάνω από τον άνθρωπο ούτε απέναντι. Θα κάτσει δίπλα και θα τον ακούσει», είπε.

Όπως πρόσθεσε, ο συνομιλητής του «θα το νιώσει αυτό το πράγμα, ότι δεν μιλάει σε έναν τοίχο», υποστηρίζοντας ότι ακόμη και μια τυχαία συζήτηση στον δρόμο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια πολιτική παρέμβαση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2027

Η πολιτική παρουσία της Κυβέλης Μάρδα έχει γίνει πιο έντονη το τελευταίο διάστημα, με τη συμμετοχή της στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ και την ενεργοποίησή της στον τομέα Υγείας.

Η ίδια, πάντως, δεν προχώρησε σε οριστική ανακοίνωση σχετικά με το αν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να δώσει τη μάχη του σταυρού το 2027, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι και ότι γίνονται σχετικές συζητήσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει την τελική της απόφαση.