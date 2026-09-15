Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική σκηνή της χώρας, με αφορμή την αποφυλάκισή του που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 15/9, εστίασε ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Δελλής.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου είπε: «ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός μας νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή. Ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εδώ υπάρχει μία διάταξη όψιμη στην εκλογική μας νομοθεσία που λέει ότι μία από τις προϋποθέσεις για να κατέβει ένα κόμμα στις εκλογές είναι να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό το κριτήριο που καταλαβαίνω ότι είναι μια αόριστη νομική έννοια που χωράει και εκτίμηση, μπορεί να κλονιστεί αν το κόμμα κατεβάσει υποψήφιο κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή τι γίνεται; Δεν είναι ο νόμος απόλυτα σαφής, ότι αποκλείεται το κόμμα ολόκληρο. Αλλά δύναται να κρίνει ο Άρειος Πάγος, ότι το κόμμα αυτό παύει να εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. (…) Θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άρειο Πάγο, κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος».

«Αποκλείεται κατηγορηματικά να ηγηθεί για δύο λόγους»

«Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να θέλει να κατέβει στις εκλογές με ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, εμφανώς ή αφανώς και έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί ο Κασιδιάρης. Αποκλείεται κατηγορηματικά να ηγηθεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ο νόμος είναι σαφής και μάλιστα θέτει και χρονικό όριο, ότι η χρονική διάρκεια αυτής της απαγόρευσης ισχύει από τότε που βγήκε η οριστική του καταδίκη. Επομένως, με βάση το γράμμα του νόμου αυτό δεν γίνεται. Και μάλιστα δεν υπάρχει περιθώριο εκτίμησης από τα δικαστήρια. Γι’ αυτό υπάρχει και ένα επιπλέον επιβαρυντικό για τον κ. Κασιδιάρη, ότι αυτή η διάταξη έχει ήδη κριθεί συνταγματική στις προηγούμενες απόπειρα το 2023. Επομένως, αν το δοκίμαζε σήμερα, νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι συντριπτικά σε βάρος του» επεσήμανε κλείνοντας.