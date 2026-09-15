«Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή», καθώς «ξέσπασε “επιδημία” ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας».

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «μετά τον κ. Βορίδη που δήλωσε πως άποψή του είναι ο “επιπλέον εξορθολογισμός του επιδόματος ανεργίας”, ήρθε η δήλωση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, στο Open ότι “δεν είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης που είναι μακριά από την αγορά”, και του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου που επιχειρηματολόγησε πως “το επίδομα ανεργίας δεν είναι Άγιο Δισκοπότηρο”».

Κατόπιν των παραπάνω το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε» και πως «η συμφωνία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη, δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας»