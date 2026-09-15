Για την απόφασή της να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, τη γνωριμία και τη συνεργασία της με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, μίλησε στο MEGA η Κυβέλη Μάρδα, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ.

«Είναι γεγονός ότι εγώ μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο πάντα υπήρχε το πολιτικό στοιχείο, δηλαδή ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς μου αυτό. Οπότε μεγαλώνοντας και ζώντας μέσα σε αυτό το κομμάτι, παρατηρούσα καταστάσεις, έβλεπα τι μου αρέσει, τι δε μου αρέσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι την απόφαση την πήρα καθώς μεγάλωσα», τόνισε, η κ. Μάρδα.

«Δηλαδή μέσα από τις σπουδές μου, είτε στο κομμάτι της διοίκησης αλλά κυρίως μέσα από την ιατρική, καθώς έβλεπα σε ανθρώπινο επίπεδο πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα αντιληφθώ. Δηλαδή θα έβλεπα την γυναίκα με το παιδί της στα επείγοντα να περιμένουν με τις ώρες. Το παιδί μπορεί να ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, η μητέρα να αγωνιούσε, να μην μπορούσαν οι γιατροί, να μην προλάβαιναν να κάνουν και εκείνοι κάτι παραπάνω ή ηλικιωμένους ανθρώπους που και αυτοί ζούσαν αντίστοιχα μια ταλαιπωρία».

«Οπότε μέσα από αυτά τα κομμάτια, δηλαδή τα απλά καθημερινά κομμάτια, που όμως ταλαιπωρούν πολύ τον άνθρωπο, είπα ότι ρε παιδί μου πρέπει να κάνουμε κάτι. Και αυτό το πράγμα το λέω σε όλους τους νέους. Ξέρετε, εγώ όταν αποφάσισα να ασχοληθώ έτσι πιο ενεργά με τα κοινά, είχα πολύ κόσμο γύρω μου που μου έλεγε ‘ τι θέλεις να μπλέξεις, αφού δε θα αλλάξει τίποτα στο τέλος;’. Και λέω ρε παιδιά άμα όλοι σκεφτόμαστε έτσι, δε θα αλλάξει πραγματικά τίποτα».

«Ο Αλέξης Τσίπρας ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, πάρα πολύ ευφυής, με απίστευτο χιούμορ. Θα σας πω μια ιστορία εδώ που δεν την ξέρει ο κόσμος. Όταν είχε έρθει στην Τουρκία τότε για να δούμε τον αγώνα, ανεβαίναμε τα σκαλιά. Είχα αριστερά τον πρόεδρο, δεξιά τον πεθερό μου και λέει ο πρόεδρος “Κυβέλη, ήρθα να δω τον αγώνα και ο Δημήτρης δεν παίζει λέει. Γιατί δεν παίζει;. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω, πετάγεται ο πεθερός μου και λέει “πρόεδρε, όπως και εσύ λέει είσαι αναπληρωματικός τώρα δεν είσαι στην κυβέρνηση, έτσι και ο Δημήτρης είναι στον πάγκο σήμερα”. Κι εγώ εννοώ μαγκώθηκα».

«Αυτό που με έπεισε είναι κυρίως ότι θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ χαρισματικός. Το πιο σημαντικό προσόν που διαθέτει για μένα είναι η ενσυναίσθησή του. Το καλό του προέδρου είναι ότι δε θα κάτσει ούτε πάνω από τον άνθρωπο ούτε απέναντι. Θα κάτσει δίπλα και θα κάτσει δίπλα να τον ακούσει. Και ο άνθρωπος που είναι δίπλα του και θα συζητήσει μαζί του θα το νιώσει αυτό το πράγμα, ότι δε μιλάει σε έναν τοίχο, δε μιλάει σε έναν άνθρωπο που απλά είναι εκείνη την ώρα για να κάνει μια απλή συζήτηση. Το νιώθει και μια απλή κουβέντα που θα κάνει με έναν συνομιλητή του στον δρόμο μπορεί να την πάρει και να προσπαθήσει να φτιάξει κάτι», ενώ όπως τόνισε, δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θα θέσει επίσημη υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2027.