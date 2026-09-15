Την προσοχή της στραμμένη στην καθημερινότητα εξακολουθεί να έχει η κυβέρνηση προσπαθώντας να αμβλύνει τις επιπτώσεις της νέας ενεργειακής κρίσης που έχει προκύψει από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή η οποία δεν αποκλιμακώνεται.

Ένα μήνα πριν την έναρξη της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα που μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν έτσι ώστε να μην πληγούν και άλλο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα σταθεί ως οφείλει στο πλευρό των πολιτών με κάθε δυνατό τρόπο εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στις αρχές Οκτωβρίου λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος στο ενδεχόμενο λήψης μέτρων είπε: «τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές».

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός συνεχίζει να παρουσιάζει στους πολίτες το έργο που επιτελείται σε κάθε τομέα και γι’ αυτό, σήμερα στις 19:00 θα μιλήσει στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Στο Μέγαρο Μαξίμου ακολουθούν την πορεία που χάραξε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, που προκρίνει την δημοσιονομική σταθερότητα

Στην εσωτερική πολιτική σκηνή και περιμένοντας τις δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώνουν μια καλύτερη εικόνα για το πως είδαν οι πολίτες τα μέτρα όλων των κομμάτων, στο Μέγαρο Μαξίμου ακολουθούν την πορεία που χάραξε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, που προκρίνει την δημοσιονομική σταθερότητα. Και θεωρούν ότι η πορεία θα συνεχίσει να είναι ανοδική για την κυβέρνηση με στόχο την αυτοδυναμία και μια ακόμα 4ετια.

«Η ΝΔ», λένε, «με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και διεθνή αξιοπιστία θωρακίζει την οικονομία, μειώνει την ανεργία και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στο μέτρο του δυνατού χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί την συνταγή της παροχολογίας χωρίς όριο προσπαθώντας να ανταγωνιστεί την ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα για να τσιμπήσει μονάδες στις δημοσκοπήσεις.

Αυτό που διαχωρίζει κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πως όποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2019 έως σήμερα τις έχει υλοποιήσει στο ακέραιο. Και έτσι, τηρεί την Συμφωνία Αλήθειας την οποία έχει υπογράψει. Τα δε μέτρα που εξήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη και για τα οποία δέχθηκε κριτική θεωρεί ότι είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάει συχνά.

Ενόψει και της ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων στην οδό Πειραιώς οι διεργασίες είναι έντονες και σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση όπως και πριν την ΔΕΘ οι περιοδείες κλιμακίων με γαλάζια στελέχη και υπουργούς προκειμένου να αναδειχθεί το κυβερνητικό έργο, να κινητοποιηθεί η βάση της ΝΔ αλλά και να ανακοπεί η διαρροή εκ δεξιών του κυβερνώντος κόμματος.