Στη σχέση γνωριμίας που είχε με τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στο Action 24, το βράδυ της Δευτέρας 14/09.

Ο υπουργός εξήγησε ότι είχε έρθει σε επαφή με τον συγκεκριμένο γιατρό εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος στο παρελθόν. «Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω της περιπέτειας με τη δική μου υγεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τον γνώριζε με την ιδιότητά του ως παθολόγου-αιματολόγου.

Πώς γνωρίστηκε με τον Θεοδωρόπουλο

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι, την περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε σοβαρό ζήτημα με την υγεία του και οι αιματολογικές εξετάσεις του εμφάνιζαν προβληματικές τιμές, είχε απευθυνθεί σε αρκετούς γιατρούς αναζητώντας ιατρική καθοδήγηση. «Ένας από αυτούς ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος» είπε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο γιατρός δεν του είχε χορηγήσει ούτε του είχε εισηγηθεί κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Σύμφωνα με τον υπουργό, η παρέμβασή του περιορίστηκε σε διατροφικές συμβουλές, οι οποίες συνδέονταν με τα αποτελέσματα των εξετάσεών του.

Η τηλεφωνική επικοινωνία που δεν έγινε

Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Πλεύρης, όπως αποκάλυψε, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο για να μάθει περισσότερα σχετικά με όσα είχαν συμβεί.

Η συνομιλία, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό, ο γιατρός δεν θέλησε να συζητήσει μαζί του και τελικά δεν υπήρξε επικοινωνία.

«Προφανώς θα λογοδοτήσουν»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Θάνος Πλεύρης στο σκέλος της έρευνας που αφορά τους ελέγχους και τις ενδεχόμενες ευθύνες των εμπλεκομένων. Υποστήριξε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εάν πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι που απαιτούνταν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεταβολή του κατηγορητηρίου και ειδικότερα στο ζήτημα του ενδεχόμενου δόλου. «Προφανώς θα λογοδοτήσουν και με τα μηχανήματα που είχαν, άλλωστε έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε ενδεχόμενο δόλο», είπε.

Κατά τον ίδιο, το βάρος πρέπει να δοθεί στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών, στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν και στο κατά πόσο οι αρμόδιοι μηχανισμοί άσκησαν τον έλεγχο που όφειλαν.

Τι απάντησε για το συνέδριο και την Ιωάννα Γάκα

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή του σε συνέδριο στο οποίο είχε λάβει μέρος και η γιατρός Ιωάννα Γάκα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη σχέση του με τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Απέρριψε την εικόνα ότι οι συμμετέχοντες βρίσκονταν μαζί και παρακολουθούσαν ο ένας τις παρεμβάσεις του άλλου, επισημαίνοντας ότι η εκδήλωση είχε υβριδική μορφή. «Δεν ευσταθεί η εικόνα που πήγε να δοθεί ότι ήμασταν παρόντες σε μια ομιλία. Ήταν υβριδικό το συνέδριο. Κάναμε τις τοποθετήσεις μας και μετά μίλησαν 15 καθηγητές από το ΕΚΠΑ και περίπου 20 γιατροί από το εξωτερικό», ανέφερε.

Ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε ακόμη ότι δεν γνώριζε προσωπικά την Ιωάννα Γάκα, η οποία επίσης έχει συνδεθεί με την υπόθεση που διερευνάται.

«Να πάμε σε μια πραγματικότητα»

O υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να επικεντρώνεται στο εάν πολιτικά ή άλλα πρόσωπα είχαν κοινωνικές γνωριμίες ή τηλεφωνικές επαφές με όσους ερευνώνται.

Αντίθετα, όπως τόνισε, εκείνο που πρέπει να εξακριβωθεί είναι εάν οι αρμόδιοι έκαναν όσα προβλέπονταν και εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες για παραλείψεις στους ελέγχους. «Τα λέω αυτά γιατί πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Να λογοδοτήσουμε αν κάναμε ή δεν κάναμε σωστούς ελέγχους ή όχι, αλλά όχι αν μιλάμε κοινωνικά ή αν μιλήσαμε στο τηλέφωνο», σημείωσε.