Την ευθύνη της Πολιτείας για τις αστοχίες που, όπως είπε, υπήρξαν στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναγνώρισε εκ νέου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επανερχόμενος στις σχετικές αναφορές που είχε κάνει κατά την κηδεία του τραγουδιστή.

Σε συνέντευξή του στο ONE Channel το βράδυ της Δευτέρας 14/09, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε, αναλαμβάνοντας παράλληλα το μέρος της ευθύνης που αφορά τον ίδιο. «Το κράτος απεδείχθη ότι δεν έκανε τη δουλειά του. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί. Το πλαίσιο αφήνει κενά, θα αλλάξουμε το πλαίσιο».

Αναφερόμενος παράλληλα σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως εναλλακτικές μορφές θεραπείας, ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται κβαντική ιατρική και συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες όταν συναντούν αντίστοιχους ισχυρισμούς.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις εσωκομματικές ισορροπίες στη Νέα Δημοκρατία, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ερωτάται εάν βλέπει τον εαυτό του ως πιθανό διεκδικητή της ηγεσίας την επόμενη ημέρα. Ο ίδιος απέρριψε ένα τέτοιο σενάριο, εκφράζοντας τη στήριξή του στον σημερινό πρωθυπουργό: «Δίνω ήδη μάχη να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και για 4η φορά. Έχουμε βρει έναν καλό πρωθυπουργό, κερδίζει εκλογές. Θέλω να μείνει ο Μητσοτάκης».

Στη συνέχεια έστρεψε τα πυρά του προς τον Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας την υπόθεση μιας βαλίτσας που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε μεταφέρει το 2012 συνεργάτης του Νικολάς Μαδούρο “για να τον βοηθήσει στον πολιτικό του αγώνα”. Θέτοντας ερωτήματα για το περιεχόμενό της, σχολίασε: “Τι είχε αυτή η βαλίτσα; Σώβρακα; Καφέ; Δεν μπορεί να μας λέει ότι το μεσαίο του όνομα είναι εντιμότητα”…

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του στον πρώην πρωθυπουργό, πρόσθεσε: «Αλεξάκο κάνε τον αγώνα σου αλλά μην μας περνάς για χαζούς», ενώ προχώρησε επίσης σε βαρύ χαρακτηρισμό για τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ, τον οποίο αποκάλεσε φιλοχρήματο και διεφθαρμένο.