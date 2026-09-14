Τις δεκάδες θρησκευτικές εικόνες που υπήρχαν στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή και έχασε τη ζωή του, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

Με ανάρτησή του στα social media, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στις εικόνες που υπήρχαν στον χώρο του ιατρείου Stem Cell, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προβάλλεται το θρησκευτικό στοιχείο.

Ο Θανάσης Αυγερινός μετέφερε, μάλιστα, μια συμβουλή που, όπως ανέφερε, του είχε δώσει πρόσφατα ένας μοναχός στο Άγιο Όρος, το οποίο είχε επισκεφθεί μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Άλλος είναι ο επιχειρηματικός λόγος»

Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος παρέθεσε τα λόγια που, σύμφωνα με τον ίδιο, του είπε ο γέροντας, αναφερόμενος στην παρουσία πολλών θρησκευτικών εικόνων σε έναν επαγγελματικό χώρο.

«Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις “γκαλερί” από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του», φέρεται να του είπε ο μοναχός.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ο γέροντας έκανε λόγο για την επίδειξη της θρησκευτικής πίστης και προειδοποίησε: «Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!».

Ο Θανάσης Αυγερινός ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τη φράση «Ακόμη τρέχω…», δίνοντας τον δικό του σαρκαστικό τόνο στην τοποθέτηση.

Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!». Ακόμη τρέχω… — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) September 14, 2026

Η αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης η Μαρία Καρυστιανού, με τον ίδιο να αφήνει έμμεσες αιχμές και να δημιουργεί έναν παραλληλισμό.

Η Μαρία Καρυστιανού έχει στο παρελθόν φωτογραφηθεί σε χώρο με θρησκευτικές εικόνες, ενώ έχουν διατυπωθεί δημόσια και καταγγελίες πρώην συνεργατών της σχετικά με τις σχέσεις της με πρόσωπα που συνδέονται με τη θρησκευτική ζωή.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά του Θανάση Αυγερινού αποτελεί δική του τοποθέτηση και έμμεση σύγκριση και δεν συνιστά από μόνη της τεκμηρίωση οποιασδήποτε σύνδεσης μεταξύ των δύο περιπτώσεων.