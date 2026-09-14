Στο επίκεντρο πολιτικού και θεσμικού ενδιαφέροντος βρίσκεται ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, μετά την επίσημη γνωστοποίηση ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει αίτημα για την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας.

Την ύπαρξη του αιτήματος ανακοίνωσε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρός του, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά την έναρξη της ολομέλειας στο Στρασβούργο.

Η εξέλιξη ανοίγει πλέον μια θεσμική διαδικασία που αναμένεται να εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Ευρωκοινοβούλιο επιβεβαίωσε επισήμως ότι οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχει υποβληθεί από τις ισπανικές αρχές για τον ευρωβουλευτή Αλβίσε Περές. Και οι δύο υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

Η ανακοίνωση της Μέτσολα από το Στρασβούργο

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Ρομπέρτα Μέτσολα γνωστοποίησε ενώπιον της ολομέλειας ότι έχει παραλάβει το ελληνικό αίτημα που αφορά τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της υπόθεσης, περιοριζόμενη στη θεσμική ανακοίνωση και στην παραπομπή της στην αρμόδια επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι αρχές της Ελλάδας και της Ισπανίας ζήτησαν την άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου και του Αλβίσε Περές αντίστοιχα και ότι τα σχετικά αιτήματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

Τι φέρεται να αφορά η υπόθεση

Η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται με αντιδικία με πρώην συνεργάτιδα του Νίκου Παπανδρέου.

Η επαγγελματική τους συνεργασία είχε διακοπεί και ότι ακολούθησε δικαστική διαφορά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πλήρες περιεχόμενο του ελληνικού αιτήματος ούτε οι επιμέρους νομικές λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε αναφορά στην ουσία της υπόθεσης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πληροφορία υπό διερεύνηση και όχι ως διαπιστωμένο γεγονός.

Τι απαντά ο Νίκος Παπανδρέου

Ο Νίκος Παπανδρέου φέρεται να αντιμετωπίζει τη διαδικασία ως συνέχεια μιας πολυετούς αντιδικίας που ξεκίνησε μετά τη λήξη της συνεργασίας του με την πρώην συνεργάτιδά του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και εμφανίζεται διατεθειμένος να θέσει όλα τα πραγματικά στοιχεία στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων.

Παράλληλα, φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί σε αυτή τη φάση να προχωρήσει σε περαιτέρω δημόσιο σχολιασμό, καθώς η υπόθεση έχει εισέλθει πλέον σε θεσμική διαδικασία.



