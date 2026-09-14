Πλήρη στήριξη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, παρείχε ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης, σε τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για έναν συνολικό εξορθολογισμό της επιδοματικής πολιτικής.

Ο κ. Βορίδης ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημειώνοντας ότι «είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους», αλλά εστίασε στη στρατηγική επιδομάτων που υιοθετεί ένα τμήμα του πληθυσμού. Αναφερόμενος στην εικόνα της αγοράς, επισήμανε την παραδοξότητα που παρατηρείται όταν οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, ενώ την ίδια στιγμή η ανεργία βρίσκεται στο 7%.

«Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική», δήλωσε, εξηγώντας πως αυτό ακριβώς εννοούσε και ο κ. Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η σώρευση παράλληλων παροχών δημιουργεί στρεβλώσεις, καθώς πέρα από το επίδομα ανεργίας συνυπάρχουν η επιδότηση ενοικίου, η απαλλαγή στα φάρμακα, η επιδότηση στα μέσα μεταφοράς και τα κοινωνικά φροντιστήρια.

«Δεν είναι λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν χίλια ευρώ το μήνα», σημείωσε ο κ. Βορίδης, συμπληρώνοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργείται αντικίνητρο για εργασία: «Σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης».

Παράλληλα, στάθηκε στον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων, καθώς διαφορετικοί φορείς διαχειρίζονται ξεχωριστά το κάθε επίδομα, με αποτέλεσμα να λείπει η συνολική εικόνα για το τελικό ύψος της παροχής.

«Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα», υπογράμμισε ο κ. Βορίδης, καταλήγοντας πως «πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχής που υπάρχει».