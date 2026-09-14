Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε συνάντηση στη Χίο με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο επίσκεψής της στο νησί.

Μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Χ, ο υπουργός ανέφερε πως «η πρέσβης τιμώντας την ομογένεια της Χίου στις ΗΠΑ που είναι μεγάλοι δωρητές του νοσοκομείου μίλησε με το προσωπικό», ενώ απευθυνόμενος στην κ. Γκίλφοϊλ σχολίασε ότι «η παρουσία σας ήταν μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης στους δωρητές από τις ΗΠΑ για τη Χίο».

Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε: «Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε. Ανυπομονώ να πω στους φίλους μου στην ελληνοαμερικανική διασπορά, 3 εκατομμύρια δυνατούς, το έργο που έχει γίνει. Ήταν όνειρο να έρθω στη Χίο, το να έρθω στη Χίο ήταν απίστευτο».

Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του

Ο υπουργός Υγείας μοιράστηκε στα social media λεπτομέρειες από τη συνάντηση, περιγράφοντας το πρόγραμμα της ημέρας και τη σημασία της επίσκεψης:

«Το απόγευμα του Σαββάτου μετά την επίσκεψή μου στα Ψαρά, υποδέχθηκα την Εξοχωτάτη Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens στο Νοσοκομείο της Χίου. Η κυρία Πρέσβης έδειξε ενδιαφέρον μεγάλο για το Νοσοκομείο, λόγω των πολλών δωρεών προς αυτό από μέλη της Χιώτικης Ομογένειας στις ΗΠΑ. Την ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή της αυτή. Ελλάδα και ΗΠΑ ήταν και θα είναι πάντα αγαπημένοι σύμμαχοι».