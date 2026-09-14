Σε σειρά θεμάτων της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Μεταξύ άλλων, έδωσε διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, τοποθετήθηκε για το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ενώ απάντησε σε ερωτήσεις για την υπόθεση Μαζωνάκη, το ενδεχόμενο νέων μέτρων για τα καύσιμα και την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των οικονομικών της προτάσεων, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για όσα είπε ο ίδιος για το επίδομα ανεργίας:

Εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι προσωπική και δεν είναι στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Η θέση αυτή όπως συνήθως προβλήθηκε μισή. Το δεύτερο μισό έλεγε ότι μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Αυτή η φράση αποσιωπήθηκε σκοπίμως. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει μαγαζί που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Εγώ δεν είπα ποτέ να πετάμε κάποιον στον Καιάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που είπα να ανοίξει κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση. Το πιο θλιβερό είναι η στάση κάποιων κομμάτων. Από την ΕΛ.ΑΣ το περιμέναμε μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις με τον Μαδούρο, αλλά από το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενα να ακούσω ότι δεν επιτρέπεται σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις.

Γιατί ο πρωθυπουργός δεν είπε για τα 12 ν.μ. από το Καστελόριζο:

Συνιστά μονομερές δικαίωμα το οποίο θα ασκηθεί μετά από αξιολόγηση του τόπου και του χρόνου. Η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές της δικαίωμα να το ασκήσει. Η πολιτική γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια.

Για την υπόθεση Μαζωνάκη:

Το τι συνέβη και τι όχι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, θα το βρει η δικαιοσύνη. Υπάρχει αυστηρό πλαίσιο το οποίο όταν δεν εφαρμόζεται πρέπει να επιβάλλονται οι κυρώσεις. Έχει προαναγγείλει ο κ. Γεωργιάδης ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ειδικά σε θέματα υγείας οι έλεγχοι πρέπει να είναι πιο αυστηροί.

Για το αν εξετάζονται νέα μέτρα για τα καύσιμα:

Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα αξιολογηθούν τα δεδομένα όπως γίνεται κάθε μήνα. Ήδη ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις και υπάρχει πρόβλεψη με δημοσιονομικό χώρο για τις έκτακτες περιστάσεις. Αξιολογώντας τα δεδομένα και στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ορίων θα ληφθούν οι αποφάσεις. Ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Για την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και αν υπάρχουν σκέψεις για νέα νομοθετική παρέμβαση:

Δεν υπάρχει σκέψη για νέα νομοθετική παρέμβαση. Λάβαμε τις αποφάσεις εκείνες και κάναμε τις παρεμβάσεις που δημιούργησαν ένα νομοθετικό πλαίσιο με βάση το οποίο δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια δημοκρατική διαδικασία κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα.

Για την κοστολόγηση του προγράμματος της ΕΛ.ΑΣ:

Πως γίνεται σε ένα κόμμα μέσα σε λίγες ημέρες να υπάρχει κοστολόγηση 7,5 δισ. από τον αρχηγό του σε βάθος 4ετίας για από τον Τομεάρχη Οικονομικών η κοστολόγηση αυτή να μετατρέπεται σε κοστολόγηση 7,5 δισ. το χρόνο. Εμείς δεν αλλάξαμε γνώμη για την δική μας κοστολόγηση η οποία είναι 13 δισ. το χρόνο.

Για το όχι Ανδρουλάκη όσον αφορά στην μετεκλογική συνεργασία:

Για ακόμα μια φορά κι εγώ είπα ότι αν και το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε είναι το ΠΑΣΟΚ η στάση του κ. Ανδρουλάκη καθιστά τη συζήτηση αυτή ανεδαφική. Το μόνο που τους ενδιέφερε στο συνέδριό τους ήταν να μην συνεργαστούν με τη ΝΔ. Η μόνη εναλλακτική είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ αλλά αυτό θα το αποφασίσει ο λαός.

Για την αντίδραση του Γ. Παπανδρέου για όσα είπε ο πρωθυπουργός από το Καστελόριζο:

Ο κ. Παπανδρέου είναι ο πρωθυπουργός του «λεφτά υπάρχουν». Λίγους μήνες μετά την εκλογή του ψήφισε έναν προϋπολογισμό με δαπάνες πάνω από τα όρια του κράτους. Και λίγο καιρό μετά ανακοίνωσε από το Καστελόριζο την υπαγωγή της Ελλάδας στα μνημόνια. Όλα αυτά είναι ευτυχώς καταγεγραμμένα ιστορικά.

Για ενδεχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Δεν έχω κάποια ενημέρωση.