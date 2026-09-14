«Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με την κορύφωση της πυρπόλησης της Σμύρνης, συνιστούν μια από τις μελανότερες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Όπως σημείωσε ο κ. Χαρακόπουλος, «με τον πιο βίαιο τρόπο τερματίστηκε η παρουσία του ελληνισμού σε περιοχές, όπου είχε μεγαλουργήσει για τρεις χιλιάδες χρόνια, προσφέροντας στην ανθρωπότητα ανεκτίμητα επιτεύγματα στους τομείς του πνεύματος και των επιστημών. Η αναγνώριση και η ομολογία της Γενοκτονίας από την παγκόσμια κοινότητα, και κυρίως από τους επιγόνους των δραστών εκείνου του ανοσιουργήματος, συνιστά ταυτόχρονα δικαίωση της μνήμης των θυμάτων των σφαγών, αλλά και ασφαλιστική δικλείδα πως ανάλογες πράξεις δεν θα επαναληφθούν».

Παράλληλα, ο βουλευτής που είναι μικρασιατικής καταγωγής ανέφερε ότι «δυστυχώς, με λύπη βλέπουμε στη γείτονα Τουρκία, αν και έχει περάσει ένας αιώνας από το έγκλημα αυτό κατά της ανθρωπότητας, να μην αναθεωρούν τις απόψεις τους για τη συστηματική, σχεδιασμένη και εσκεμμένη Γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά των Χριστιανών της Ανατολής, αλλά κάποιοι να επαίρονται γι’ αυτήν. Αυτό δεν είναι μόνον ύψιστη ύβρις προς την ιστορική αλήθεια, αλλά συνιστά και το ιδεολογικό και ψυχολογικό υπόβαθρο για την επανάληψη ανάλογων πρακτικών. Και δεν είναι τυχαίο ότι η ρητορική έξαρση της Άγκυρας για τα γεγονότα του 1922, σημειώνεται τη στιγμή που αναζωπυρώνεται ο τουρκικός αναθεωρητισμός με αυθαίρετα ιδεολογήματα όπως είναι αυτά της δήθεν “Γαλάζιας Πατρίδας”».

«Η απαράδεκτη τουρκική συμπεριφορά», πρόσθεσε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, «επιβάλλει στον ελληνισμό αφενός να συνεχίσει να αναδεικνύει το ιστορικό παρελθόν στις πραγματικές του διαστάσεις, και αφετέρου, σε πνεύμα εθνικής ενότητας, να θωρακίζει την άμυνά του, με αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεών του και ισχυρές συμμαχίες».

Τέλος, επανέφερε το αίτημα «για τη θέσπιση ενιαίας ημερομηνίας τιμής και μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας των Χριστιανών της Ανατολής, σύμφωνα με την πρόταση που είχαμε καταθέσει πριν από αρκετά χρόνια μια ομάδα βουλευτών μαζί με τον πρώην συνάδελφο, Στέλιο Παπαθεμελή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάδειξη της Γενοκτονίας στη διεθνή κοινότητα».