Ένα ακόμη νέο σχολικό συγκρότημα παραδίδεται στην εκπαιδευτική κοινότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος κατασκευής 17 νέων σχολικών μονάδων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Πρόκειται για το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, το τέταρτο κατά σειρά σχολείο του προγράμματος, το οποίο εγκαινίασε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το νέο σχολικό συγκρότημα, που παραδίδεται προς χρήση στον Δήμο Λαγκαδά και στο οποίο φοιτούν 230 μαθητές, είναι βιοκλιματικό και διαθέτει σύγχρονες υποδομές, ενώ η κατασκευή του εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δημιουργίας 17 νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων.

Ο Χρίστος Δήμας χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την παράδοση του νέου σχολείου, σημειώνοντας ότι αποτελεί το τέταρτο από τα 17 σχολικά συγκροτήματα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ. «Είναι μία πολύ σημαντική μέρα, καθώς είναι το τέταρτο από τα 17 σχολεία που εγκαινιάζονται μέσω σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ένα πραγματικά υπερσύγχρονο, βιοκλιματικό σχολείο. Θα δείτε ότι είναι ίσως από τα πιο ωραία σχολεία σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο μοντέλο λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ, καθώς, πέρα από την κατασκευή και παράδοση των νέων κτιρίων, προβλέπεται και η συντήρησή τους για χρονικό διάστημα 25 ετών από τον ιδιωτικό φορέα. «Παραδίδεται ένα νέο σχολείο και θα έχουμε και τη συντήρησή του για 25 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι μία πολύ σημαντική καινοτομία, κάτι το οποίο θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερο σε σχολεία και σε άλλες περιοχές», τόνισε.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ΣΔΙΤ ανέρχεται σε περίπου 159 εκατ. ευρώ για 25 χρόνια, ενώ, όπως ανέφερε ο Χρίστος Δήμας, το πρόγραμμα εξελίσσεται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Ήδη έχουν παραδοθεί τέσσερις σχολικές μονάδες, ενώ τα υπόλοιπα σχολεία θα παραδίδονται σταδιακά, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας. «Τα σχολεία, ένα ένα θα παραδίδονται. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο τέταρτο και συνεχίζουμε κανονικά με πολύ καλούς ρυθμούς», τόνισε.

Η παράδοση των νέων σχολικών μονάδων πραγματοποιείται σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργίας τους και να γίνονται, όπου απαιτείται, οι απαραίτητες μεταστεγάσεις.

Ο Χρίστος Δήμας ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή, τους βουλευτές και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία που απαιτήθηκε για την έγκαιρη παράδοση του σχολείου. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους αναδόχους του έργου για την κατασκευή σύγχρονων σχολικών υποδομών που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.

Στη σημασία της δημιουργίας σύγχρονων σχολικών υποδομών, αλλά και στην προσπάθεια για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νίκος Γ. Παπαϊωάννου, ο οποίος έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά.

Χαρακτήρισε το νέο σχολείο «ένα σύγχρονο σχολείο» που δημιουργήθηκε μέσω ΣΔΙΤ, επισημαίνοντας ότι προσφέρει στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ένα νέο και σύγχρονο περιβάλλον.

«Βρισκόμαστε, σήμερα, στον Λαγκαδά για να εγκαινιάσουμε το 2ο Γυμνάσιο. Ένα γυμνάσιο που χτίστηκε μέσω σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ένα σχολείο το οποίο είναι καινούργιο και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά μας και στους εκπαιδευτικούς να ζήσουν σε ένα σύγχρονο σχολείο, έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει να δώσει αυτά που θέλει», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα «χαρούμενο περιβάλλον», ενώ οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να προσφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό στο σύγχρονο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη ανακαινιστεί 66 σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Αυτό δείχνει ότι η πολιτεία, το υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματικά δίνει βάση, έτσι ώστε το ελληνικό δημόσιο σχολείο να μην είναι μόνο μία θεωρητική εικόνα, αλλά να είναι και πράξη. Αυτό που λέμε, το κάνουμε πράξη», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη στελέχωση των σχολείων και στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, ο Νίκος Γ. Παπαϊωάννου ανακοίνωσε ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με περίπου 6.500 ακόμη προσλήψεις.

Όπως είπε, στα μέσα Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 5.500 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ από το 2019 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 54.500 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Παράλληλα, κατά την πρώτη φάση προσλήψεων τοποθετήθηκαν περίπου 30.000 αναπληρωτές, ενώ στη δεύτερη φάση αναμένεται να προστεθούν ακόμη 6.000 έως 6.500.

«Η όλη στελέχωση των σχολείων είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Εκείνο που το υπουργείο λέει και κάνει πράξη είναι ότι όπου υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε να το λύσουμε. Δεν λέμε ότι όλα είναι λυμένα», σημείωσε.

Το υπουργείο, όπως είπε «σκύβει» πάνω από κάθε πρόβλημα και επιχειρεί να δώσει λύσεις, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί και πρόκειται να διοριστούν θα καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κενά στα σχολεία.

Στη σημασία της μετάβασης «από την εποχή των λόγων και των υποσχέσεων» στα μετρήσιμα και παραδοτέα έργα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κριθούμε από το έργο μας, να κριθούμε από το αποτέλεσμα», τόνισε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Υπογράμμισε, δε, ότι η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων εντάσσεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα που, όπως ανέφερε, υλοποιείται τα τελευταία χρόνια.

Για μια σημαντική ημέρα για τον Δήμο Λαγκαδά έκανε λόγο η δήμαρχος Νίκη Ανδρεάδου, με αφορμή την επίσημη παράδοση του 2ου Γυμνασίου, σημειώνοντας ότι το νέο σχολείο βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα πέντε ετών. «Δεν αποδίδουμε απλώς ένα κτίριο. Αποδίδουμε στην κοινωνία του Λαγκαδά έναν χώρο όπου θα στεγαστούν κατάλληλα και αξιοπρεπώς τα όνειρα και το μέλλον του τόπου μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σχολική στέγη αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

Η Νίκη Ανδρεάδου σημείωσε ότι παράλληλα προχωρούν οι σχεδιασμοί για την ανέγερση νέου Γυμνασίου που θα καλύψει τις ανάγκες του 1ου Γυμνασίου Λαγκαδά, ενώ, όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλων σχολικών υποδομών για όλα τα παιδιά του δήμου.

Τη σημασία της συνεργασίας Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας για την υλοποίηση σύγχρονων σχολικών υποδομών υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, με αφορμή την παράδοση του 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά. Όπως ανέφερε, το νέο βιοκλιματικό σχολείο αποτελεί παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί με «όραμα και σχέδιο», ενώ σημείωσε ότι μέσω του ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση όσο και την κατασκευή νέων σχολικών μονάδων.

Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των αποτελεσμάτων των ΣΔΙΤ, καθώς ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο χρόνια, τόνισε ο βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου, επισημαίνοντας πως η ολοκλήρωση των έργων με γρήγορες διαδικασίες αποτελεί «κέρδος για όλους», ενώ ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Φάνης Παππάς, επισήμανε πως, μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ, ο ανάδοχος παραμένει για 25 χρόνια, διασφαλίζοντας ότι το σχολείο θα παραμένει λειτουργικό και σε καλή κατάσταση για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τέλος, την ιδιαίτερη σημασία του έργου υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METKA ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπή, σημειώνοντας ότι το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά είναι το τέταρτο από τα 17 σχολεία που έχει αναλάβει η εταιρεία. Όπως τόνισε, η εταιρεία δεν περιορίζεται στην κατασκευή, αλλά θα αναλάβει τη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών για 25 χρόνια, με στόχο «σε 25 χρόνια από σήμερα οι υποδομές να βρίσκονται στην κατάσταση που τις παραδίδουμε σήμερα».

Βρίσκεται λύση στο ζήτημα της μεταφοράς μαθητών

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών στη Θεσσαλονίκη, ο υφυπουργός Παιδείας εξέφρασε την εκτίμηση ότι βρίσκεται λύση, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. «Όταν μιλάμε για μεταφορά μαθητών, δεν μπαίνει ούτε μόνο η πολιτεία ούτε μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να υπάρχει μία σύμπραξη, μία αγαστή συνεργασία μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της πολιτείας και όλοι να βάλουν ένα λιθαράκι ή να κάνουν ένα βήμα πίσω στα θέλω τους», σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων και των τουριστικών λεωφορείων, σημειώνοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συμβάλουν ώστε να δοθεί λύση στο ζήτημα. «Το κυριότερο είναι τα παιδιά μας να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο», επισήμανε.

Από την πλευρά του, αναφερόμενος στη μεταφορά μαθητών, ο αντιπεριερειάρχης κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το 85% των δρομολογίων έχει ήδη εξασφαλιστεί και ξεκίνησε κανονικά, ενώ παραμένουν αδιάθετα δρομολόγια. Όπως είπε, σε συνεργασία με τους αναδόχους και τους δήμους, στόχος είναι έως το τέλος Σεπτεμβρίου να έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά για το σύνολο των μαθητών.