Τις κινήσεις της κυβέρνησης στο ενεργειακό πεδίο επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, διευκρίνισε ότι «κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, χωρίς κανέναν αστερίσκο», προσθέτοντας ότι «η γαλλική εταιρεία είναι εξειδικευμένη στο αντικείμενο αυτό και είναι αυτή που είχε ολοκληρώσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γερμανία».

Την ίδια ώρα, εξήγησε ότι «οι ξένοι κολοσσοί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα», ενώ συμπλήρωσε ότι «θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά δεν δεχόμαστε υποδείξεις».

Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι στα σκαριά βρίσκονται νέα προγράμματα, όπως ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει».

«Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία», ανέφερε.

«Βλέπουμε πόσο ευαίσθητη είναι κάθε χώρα στην αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, η οποία αναγκάζεται να την αντιμετωπίσει με κάποια μορφή βραχυπρόθεσμης επιδότησης, το οποίο είναι αναγκαίο. Αλλά, η πραγματική λύση είναι να κάνεις διαρθρωτικά μέσα να είσαι πιο πολύ ενεργειακά αυτάρκης», σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

Όπως εξήγησε, «πρέπει να στηριζόμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια που μπορούμε να παράγουμε από τον ήλιο και τον άνεμο. Αυτή τη στιγμή παράγουμε πάνω από το 50% από τον ήλιο και τον άνεμο».