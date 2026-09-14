Ανοιχτή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ άσκησε από το στούντιο του Newsbeast, στην 90η ΔΕΘ, η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

Στο οικονομικό μέτωπο, απάντησε στις κατηγορίες περί δημοσιονομικού εκτροχιασμού λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που έχει αποδείξει έμπρακτα τον σεβασμό στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Τόνισε όμως πως η μεγάλη εικόνα δεν είναι τα επιδόματα αλλά το γεγονός ότι, 15 χρόνια μετά την κρίση, εκατομμύρια νοικοκυριά εξακολουθούν να χρωστούν σε εφορία και servicers χωρίς να έχουν «βγάλει το κεφάλι από το νερό».

Παρουσίασε ως προτεραιότητες νέες ρυθμίσεις χρεών με προστασία πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης, ενίσχυση ρευστότητας μικρομεσαίων μέσω αναπτυξιακής τράπεζας, καθώς και στήριξη του αγροτικού κόσμου, τον οποίο περιέγραψε σε πρωτοφανή κρίση λόγω καθυστερήσεων στις προκαταβολές και χαμηλών τιμών παραγωγού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στεγαστική κρίση, αποδίδοντάς την εν μέρει στη Golden Visa και σε φαινόμενα κλειστών, αναξιοποίητων ακινήτων που ανεβάζουν τις τιμές σε περιοχές όπως η Αττική και η Βόρεια Ελλάδα. Πρότεινε αναδιαμόρφωση της Golden Visa ώστε να συνδέεται με επενδύσεις και καινοτομία αντί για αγορές ακινήτων, καθώς και δημιουργία θεσμού κοινωνικής κατοικίας με κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μιλώντας για την περιφέρειά της, ανέδειξε το κυκλοφοριακό πρόβλημα γύρω από το Ελληνικό, την έλλειψη αθλητικών υποδομών παρά τις διακρίσεις νέων αθλητών, καθώς και το παράδειγμα ενός έτοιμου, αλλά αναξιοποίητου εδώ και 15 χρόνια, χώρου στάθμευσης στην Καλλιθέα, ζητώντας άμεση κρατική παρέμβαση.