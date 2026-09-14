Στο κάλεσμα που της απηύθυνε ο Αντώνης Ρέμος στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου 12/9 έδωσε μέσω βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Μίλησε για μένα ο Ρέμος;», ανέφερε στην αρχή του βίντεό της η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και παρέθεσε το σχετικό απόσπασμα από τη συναυλία του τραγουδιστή.

Ο Αντώνης Ρέμος ακούγεται να λέει «ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελα να είναι μαζί μας. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Με τους Gipsy Kings εδώ μόνο αυτή θα μπορούσε να είναι».

«Αντώνη σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gipsy Kings δεν μπορώ να έρθω. Αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε» απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Μην μας πουν και ρατσιστές ε;», δήλωσε κλείνοντας η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.