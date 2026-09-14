Ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας (longevity), αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ μίλησε και για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει «τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ, όπως είπε, το ίδιο του είχαν ζητήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Γιώργος Πατούλης, πριν ακόμη από το περιστατικό που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αναφερόμενος στις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο χώρος όπου πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες πράξεις είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής.

«Το “clinic” το βάζανε αυτοί στον τίτλο, στη διαφήμιση. Δεν είναι κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση. Ένα απλό παθολογικό ιατρείο», ανέφερε.

Όπως είπε, στον συγκεκριμένο χώρο είχαν πραγματοποιηθεί ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επιτρέπονταν από την άδεια λειτουργίας του. «Έχουμε, λοιπόν, μια παραβίαση του νόμου και μια εξαπάτηση των ασθενών», δήλωσε.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένας από τους πιθανούς κινδύνους είναι και η ανακοπή», είπε, προσθέτοντας ότι «η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται».

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους 3 φορές»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους στο ιατρείο αυτό, τρεις φορές, μάλιστα. Όχι μία φορά», ανέφερε.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο να μην εντοπίστηκε ο εξοπλισμός κατά τους ελέγχους, σχολίασε: «Μα ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει σε οποιονδήποτε έλεγχο».

Συμπλήρωσε ότι «ο άνθρωπος έφυγε από ανακοπή», σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς η περαιτέρω διερεύνηση αποτελεί πλέον αντικείμενο των αρμόδιων ιατροδικαστικών και δικαστικών αρχών