Την εικόνα μιας χώρας η οποία βρίσκεται σε μια φάση καθολικής ανασυγκρότησης, αφήνοντας πίσω της τις σκοτεινές εποχές της οικονομικής κρίσης, επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση ως απάντηση στην κριτική των πολιτικών της αντιπάλων και τις ανέξοδες υποσχέσεις που, όπως λένε, ακούστηκαν στη ΔΕΘ.

Η πρόσφατη ομιλία του Πρωθυπουργού από το ακριτικό Καστελλόριζο και παράλληλα η πολιτική αντιπαράθεση για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, θα κυριαρχήσουν στην πολιτική ατζέντα για το επόμενο διάστημα και έως τις εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιστρέφοντας την εικόνα του 2010 με τον Γιώργο Παπανδρέου να ανακοινώνει την ένταξη της χώρας στα μνημόνια, ανέδειξε το Καστελλόριζο ως σύμβολο εθνικής αυτοπεποίθησης.

Και για τον λόγο αυτό παρουσίασε ένα ισχυρό αναπτυξιακό σχέδιο για το ακριτικό νησί. Ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει αφορολόγητο κίνητρο εγκατάστασης ύψους 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, δωρεάν στέγη για δημόσιους λειτουργούς και κρίσιμα έργα υποδομής (λιμάνι, ύδρευση, βιολογικός καθαρισμός) που θα ολοκληρωθούν άμεσα.

Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ

Λίγες ώρες αργότερα, και με αφορμή την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το πολιτικό σκηνικό πήρε «φωτιά».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα πρόγραμμα επτά δεσμεύσεων, υπόσχοντας επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, μειώσεις φόρων και θεσμικές αλλαγές.

Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν άμεση και έντονη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άσκησε δριμεία κριτική, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «βροχή δισεκατομμυρίων» και «ανέξοδες υποσχέσεις». Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ επανέφερε την επικίνδυνη λογική του «λεφτά υπάρχουν», παρουσιάζοντας ένα παντελώς ακόρεστο και μη κοστολογημένο πρόγραμμα, τον λογαριασμό του οποίου θα κληθεί να πληρώσει και πάλι ο ελληνικός λαός.

Αυτό που επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση είναι ο κίνδυνος της δημοσιονομικής εκτροπής, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να ρισκάρει τα κεκτημένα της οικονομικής της σταθερότητας για χάρη ενός εύκολου λαϊκισμού.

Όπως έλεγαν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, η σύγκριση της σημερινής Ελλάδας με εκείνη του 2010 αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή πορεία ανάκαμψης.

Το 2010, η χώρα βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας, διεθνώς απομονωμένη, με την εθνική της κυριαρχία υπό επιτροπεία και μια οικονομία σε ελεύθερη πτώση.

Το Καστελλόριζο τότε συμβόλιζε την αδυναμία και την ανάγκη για ξένη βοήθεια. Σήμερα, η Ελλάδα εκπέμπει αυτοπεποίθηση. Έχοντας ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, η χώρα αποτελεί πλέον ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, μειώνοντας δραστικά το χρέος της και καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η αμυντική της θωράκιση έχει ενισχυθεί σημαντικά με σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα (Rafale, Belharra), ενώ η διπλωματική της θέση έχει αναβαθμιστεί, καθιστώντας την πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως υπογραμμίζουν, η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελλόριζο δεν ήταν μια πράξη ανάγκης, αλλά μια κίνηση κυριαρχίας και εθνικής υπερηφάνειας.