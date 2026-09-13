Οικονομία, εθνική άμυνα αλλά και το μετεκλογικό σκηνικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στο Newsbeast, από τη ΔΕΘ, ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης Άμυνας Μιχάλης Κατρίνης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι εξαγγελίες περί 13ου μισθού και 13ης σύνταξης χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, ο Κατρίνης θύμισε ότι όταν το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει ανάλογο μέτρο, του είχαν πει πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ενώ λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός εξήγγειλε παροχές πολλαπλάσιου ύψους.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η δική της εξαγγελία αφορά ουσιαστικά το 2028 και δεν απαντά στο πρόβλημα της ακρίβειας σήμερα, ενώ σχολίασε πως δεν γίνεται λόγος για φορολόγηση των υπερκερδών σε ενέργεια, τράπεζες και καύσιμα, πόρος που θα μπορούσε να στηρίξει ευάλωτες ομάδες. Η θέση του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, είναι 13η σύνταξη και μισθός για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, μείωση ΦΠΑ και συνεισφορά όσων επωφελούνται από την κρίση.

Ως τομεάρχης Άμυνας, τοποθετήθηκε στο ζήτημα του «Αχιλλέα» και του πηγαίου κώδικα του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας, εξηγώντας ότι η αποκάλυψη περί ισραηλινής κυριότητας του κώδικα σημαίνει πρακτικά πως κάθε μελλοντικό οπλικό σύστημα που θα συνδεθεί με αυτό θα χρειάζεται την έγκριση του Ισραήλ – μια δέσμευση, όπως τόνισε, που δεν είχε γίνει ξεκάθαρη από την ελληνική κυβέρνηση και θέτει ζήτημα πλήρους εθνικού ελέγχου.

Για το μετεκλογικό σκηνικό, επανέλαβε την απόφαση της βάσης του ΠΑΣΟΚ να αποκλείει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως των πρόσφατων δηλώσεων Τσίπρα περί μη αντιπαλότητας με το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι στρατηγικός αντίπαλος παραμένει η ΝΔ και στόχος η πρώτη εντολή για προοδευτική διακυβέρνηση.