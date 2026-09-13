Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις προτάσεις που παρουσίασε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων κόστους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να εξηγεί από πού θα προέλθουν οι αναγκαίοι πόροι για την εφαρμογή τους.

Όπως ανέφερε, ο Νίκος Ανδρουλάκης «κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του “λεφτά υπάρχουν” ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του “δωσ’ τα όλα”», υποστηρίζοντας ότι πλέον «έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στις εξαγγελίες για τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά «κόκκινων» δανείων, αλλά και γενικευμένες μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων.

«Το μόνο που “ξέχασε” να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, «η απάντηση είναι εύκολη: ο ελληνικός λαός».

«Αντέγραψαν ή τους αντέγραψε ο Τσίπρας;»

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τις ομοιότητες μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και εκείνων του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως είπε, «αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του “προγράμματός” τους».

Στη συνέχεια, με σαρκαστική διάθεση, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει στον ρόλο του «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον.

«Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής», κατέληξε.