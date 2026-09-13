Ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνουν οι δυο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου η ανάγνωση των ευρημάτων γίνεται με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και σαφή επίγνωση των κοινωνικών πιέσεων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για το Star στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,6%, διατηρώντας ένα ευρύ προβάδισμα 14,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛ.Α.Σ., η οποία συγκεντρώνει 16%.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 12,8%. Ωστόσο, αναφορικά με τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 36,2% των ερωτηθέντων τα αποτιμά θετικά ή μάλλον θετικά, ενώ το 59,4% (σχεδόν 6 στους 10) εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική γνώμη.

Από την άλλη, η μέτρηση της Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών» εμφανίζει τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου με 25,5%, με τη διαφορά από την ΕΛ.Α.Σ. (που βρίσκεται στο 16,5%) να διαμορφώνεται στις 9 ποσοστιαίες μονάδες. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η πλειοψηφία των πολιτών εμφανίζεται «κουμπωμένη», καθώς το 82% δηλώνει ότι δεν αναμένει ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητάς του μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, το πρώτο και βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι η διατήρηση της πολιτικής κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι η ΝΔ κινείται ξανά πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου (GPO) και διατηρεί ισχυρές μονοψήφιες ή διψήφιες διαφορές από την αντιπολίτευση, ερμηνεύεται ως επιδοκιμασία της πολιτικής σταθερότητας που αποτελεί και το βασικό διακύβευμα το οποίο υπογραμμίζει ως αναγκαιότητα ο πρωθυπουργός.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν με ικανοποίηση ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, παρά την κυβερνητική φθορά, αδυνατεί να εισπράξει τη δυσαρέσκεια και παραμένει καθηλωμένη σε χαμηλά ποσοστά.

Αναμενόμενος ο σκεπτικισμός

Εστιάζοντας στον αντίκτυπο της ΔΕΘ και των μέτρων που εξαγγέλθηκαν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού δεν ξαφνιάζονται από τα υψηλά ποσοστά σκεπτικισμού (59,4% στη GPO και 82% στην Prorata) απέναντι στα μέτρα. Αυτό όπως λένε συμβαίνει για δυο λόγους: ο πρώτος είναι ότι είναι πολύ νωρίς για να τα εμπεδώσουν οι πολίτες καθώς η πλειοψηφία από αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα και δεύτερον γιατί ο πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και απέφυγε τις παροχές τύπου «καλαθιού», γεγονός που εξ ορισμού δεν προκαλεί ενθουσιασμό σε ένα εκλογικό σώμα που πιέζεται από την ακρίβεια.

Συμπληρώνουν μάλιστα ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως η ΔΕΘ δεν είχε σκοπό να δημιουργήσει μια εφήμερη επικοινωνιακή «έκρηξη», αλλά να θέσει τις βάσεις για το δεύτερο μισό της θητείας της με ρεαλιστικές παρεμβάσεις.

Το 36,2% που καταγράφουν ως θετικές γνώμες στην δημοσκόπηση της GPO κρίνεται ως μια στέρεη βάση εκκίνησης.

Εκτιμάται ότι η κοινή γνώμη θα αρχίσει να αποτιμά ευνοϊκότερα το πακέτο της ΔΕΘ μόλις τα μέτρα—όπως οι μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και οι ενισχύσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες—αρχίσουν να εφαρμόζονται στην πράξη και να αποδίδουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, τα στοιχεία από τις δυο αυτές πρώτες μετρήσεις θεωρούνται ως μια «καθαρή εντολή» για επιτάχυνση του έργου της και για περισσότερα παραδοτέα.