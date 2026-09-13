«Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη στο θεσμικό πλαίσιο» επεσήμανε αναφορικά τη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικά ιατρεία, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤnews, με αφορμή τη συζήτηση για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως τόνισε, η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ιατρείο και τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται σε τέτοιο χώρο.

«Χωρίς αστερίσκο, χωρίς υποσημείωση, πλάσμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ιατρείο. Δεν πρέπει καν να υπάρχουν τα μηχανήματα», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι, εφόσον τα μηχανήματα λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λειτουργούσαν παρανόμως.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία ιατρικού εξοπλισμού υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως εξήγησε, ένα μηχάνημα που εισάγεται στη χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν έχει δηλωθεί στον ΕΟΦ και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ για τα ιδιωτικά ιατρεία προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες ελέγχου.

«Δεν υπάρχει κενό νόμου εδώ», σημείωσε, εξηγώντας ότι η χώρα διαθέτει περισσότερα από 20.000 ιδιωτικά ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα οποία λειτουργούν, όπως είπε, στη συντριπτική τους πλειονότητα μέσα στο θεσμικό και επιστημονικό πλαίσιο.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην ευθύνη του ίδιου του γιατρού απέναντι στην ασφάλεια του ασθενούς. Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια, ενώ ο γιατρός έχει, όπως τόνισε, υποχρέωση να ενεργεί με γνώμονα την προστασία του ασθενούς και να μην τη θέτει σε κίνδυνο.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αισθητικές θεραπείες, όπως το botox και το υαλουρονικό οξύ, σημειώνοντας ότι το υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει σε υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν ποιοι επαγγελματίες μπορούν να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις, πού μπορούν να γίνονται και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Όπως είπε, οι σχετικές αποφάσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από γιατρούς, συνδικαλιστικούς φορείς και επιστημονικές εταιρείες, ωστόσο το υπουργείο επέμεινε στη ρύθμιση και στην εφαρμογή της.

Ο κ. Θεμιστοκλέους στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών μέσω των social media, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πεδίο που δημιουργεί νέες προκλήσεις και ενδεχομένως απαιτεί αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο.

«Διαφήμιση μπορεί να μην κάνει ο γιατρός, διαφήμιση μπορεί να κάνει ο influencer», ανέφερε, εξηγώντας ότι ένας influencer μπορεί να προβάλλει ένα συγκεκριμένο ιατρείο ή θεραπεία μέσα από προσωπικές αναφορές, κάτι που δημιουργεί σημαντικές νομικές δυσκολίες ως προς τον έλεγχο.

«Υπάρχει μια φοβερή άνοδος των social media. Από εκεί είναι η διαφήμιση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο, οι ιατρικοί φορείς και οι νομικοί θα πρέπει να εξετάσουν πώς μπορεί να προσαρμοστεί το πλαίσιο στα νέα δεδομένα.

«Οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε θεραπείες για τις οποίες δεν υπάρχει τεκμηριωμένο όφελος»

Ο υφυπουργός Υγείας κάλεσε, παράλληλα, τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε θεραπείες για τις οποίες δεν υπάρχει τεκμηριωμένο όφελος. Όπως εξήγησε, οι θεραπείες δεν έχουν όλες τον ίδιο βαθμό τεκμηρίωσης και ασφάλειας και οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη πρακτικές για τις οποίες δεν υπάρχει πιστοποιημένο όφελος.

«Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι γιατροί στο τι λένε στους πολίτες ή στους ασθενείς και ειδικά να μην προβαίνουν σε θεραπείες οι οποίες μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ζωή», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την Υγεία

Παράλληλα, ο Μάριος Θεμιστοκλέους σχολίασε τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την Υγεία.

Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι πολλές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί από την κυβέρνηση. Έφερε ως παραδείγματα τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, τις κινητές μονάδες και τα προληπτικά προγράμματα.

«Ενημερώνω το ΠΑΣΟΚ ότι τα περισσότερα που γράφει στο πρόγραμμα έχουν γίνει, έχουν δρομολογηθεί. Ας το πάρει και ας συνεχίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικά για τα προγράμματα πρόληψης, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κάνει τουλάχιστον ένα προληπτικό πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι να διευκρινιστεί τι διαφορετικό προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Αναφερόμενος στην αξιοκρατική επιλογή των διοικήσεων των νοσοκομείων, υποστήριξε ότι η σημερινή διαδικασία προβλέπει εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ και είναι ιδιαίτερα αυστηρή.

«Τι θα αλλάξει από τον σημερινό νόμο για την επιλογή των διοικήσεων, η οποία για πρώτη φορά εφαρμόζεται; Έχει εξετάσεις ΑΣΕΠ. Είναι μια πολύ σκληρή διαδικασία», είπε.

Ο υφυπουργός έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα απογευματινά χειρουργεία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που είχε ψηφιστεί στο παρελθόν, αλλά δεν εφαρμόστηκε.

«Ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από 25 χρόνια. Δεν το εφάρμοσε κανείς. Εμείς το εφαρμόσαμε», είπε, θέτοντας ως βασική διαφορά μεταξύ των πολιτικών προγραμμάτων την ικανότητα υλοποίησης των εξαγγελιών.

«Η πολιτική δεν είναι μόνο εξαγγελίες, είναι και ποιος μπορεί να τα κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η κοινωνική συμμαχία είναι αυτή που θα αλλάξει τη χώρα»

Ερωτηθείς για τα δημοσκοπικά ποσοστά αποδοχής του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ο Μάριος Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι το ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας ευρύτερης κοινωνικής συμμαχίας.

«Ικανοποιητικό είναι το αποτέλεσμα που φέρνει όλο και περισσότερους πολίτες. Μια κοινωνική συμμαχία για να αλλάξει η χώρα, για να πάει μπροστά η χώρα», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τα ποσοστά αποδοχής που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, παραμένουν υψηλότερα από εκείνα που συγκεντρώνουν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί ή επίδοξοι αρχηγοί κομμάτων.

Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την απήχηση των θέσεών του μετά τη ΔΕΘ, ο υφυπουργός επισήμανε ότι η πραγματική πολιτική μέτρηση γίνεται στις κάλπες.

«Η πολιτική μετριέται στις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.