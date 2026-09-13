Με ιδιαίτερα θερμά λόγια, και με τον δικό του χαρακτηριστικό, ευθύ τρόπο– αναφέρθηκε στον Νίκο Χαρδαλιά ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, σχολιάζοντας κάτω από πρόσφατη ανάρτηση του Περιφερειάρχη Αττικής για την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

«Ένας μανδύας επιτυχίας παρεμβάσεων και δυναμικής φυσάει πάνω από την Αττική γη… και αυτός είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς», έγραψε ο Δήμαρχος Περάματος, για να συνεχίσει ακόμη πιο παραστατικά: «Τσαμπουκάς, νευρικός, απότομος, αλλά αποτελεσματικός».

Ο κ. Λαγουδάκος στάθηκε κυρίως σε ένα χαρακτηριστικό που έχει επανειλημμένα αποδώσει δημόσια στον Περιφερειάρχη: στην αποτελεσματικότητα και στην καθαρή κουβέντα. «Αυτό ζητάει η πολιτική ζωή της Ελλάδας… την αφοπλιστική, ειλικρινή απάντηση. Γίνεται; Ναι. Δεν γίνεται; Όχι!», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξαπολύοντας παράλληλα τα βέλη του κατά των «αναποτελεσματικών υποσχεολόγων» που, όπως έγραψε, λένε στον κόσμο «ό,τι θέλει να ακούσει και όχι ό,τι πρέπει να κάνει για να προκύψει».

Το σχόλιο δεν αποτελεί, πάντως, την πρώτη δημόσια θερμή αναφορά του Δημάρχου Περάματος στον Νίκο Χαρδαλιά. Αντίθετα, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τοποθετήσεων του Γιάννη Λαγουδάκου για τη συνεργασία Περιφέρειας και Δήμου και, κυρίως, για την προώθηση έργων που αποτελούσαν επί χρόνια εκκρεμότητες για την πόλη.

Τα τρία μεγάλα έργα

Τον Μάρτιο του 2025, κατά την αυτοψία του Περιφερειάρχη στο Πέραμα, ο Δήμαρχος είχε χαρακτηρίσει την Περιφέρεια Αττικής «στυλοβάτη» στη βελτίωση της καθημερινότητας και της υγείας των κατοίκων, ευχαριστώντας τον Νίκο Χαρδαλιά για το ενδιαφέρον του για την πόλη. Στο επίκεντρο εκείνης της επίσκεψης είχαν βρεθεί τρία μεγάλα έργα: η δημιουργία πρωτοβάθμιας δομής υγείας στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, η ολοκλήρωση του παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στο Άνω Πέραμα και η αναβάθμιση του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου «Παντελής Αντωνίου».

Για τον παιδικό σταθμό της Αγίας Παρασκευής, ένα έργο που παρέμενε ημιτελές επί περίπου δύο δεκαετίες, ο Γιάννης Λαγουδάκος επανήλθε τον Δεκέμβριο του 2025 κάνοντας λόγο για την «καθοριστική αρωγή» του Περιφερειάρχη. Η αποπεράτωση του έργου, προϋπολογισμού 913.242 ευρώ, προωθείται μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.». Αντίστοιχα, τον περασμένο Μάιο, κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ύψους 262.175 ευρώ για τον νέο φωτισμό στο γήπεδο ποδοσφαίρου «Παντελής Αντωνίου», ο Δήμαρχος ευχαρίστησε εκ νέου τον Νίκο Χαρδαλιά, υπογραμμίζοντας ότι προχώρησε στη χρηματοδότηση «τηρώντας τη δέσμευσή του».

Το «καμπανάκι» της πυρκαγιάς κοντά σε δεξαμενές

Ιδιαίτερη θέση στη συνεργασία των δύο πλευρών είχε και το ζήτημα της εξόδου διαφυγής από το Πέραμα, ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που ήρθε με δραματικό τρόπο ξανά στο προσκήνιο μετά την πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο κοντά σε δεξαμενές πετρελαιοειδών στην περιοχή, τον περασμένο Ιανουάριο.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από το περιστατικό, ο Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε έκτακτη επίσκεψη στην περιοχή και μαζί με τον Γιάννη Λαγουδάκο έκανε αυτοψία στο σημείο όπου η οδός Γεωργίου Παπανδρέου που διατρέχει το Άνω Πέραμα, καταλήγει στην Ανδρέα Παπανδρέου, όπου δρομολογήθηκε η παρέμβαση για τη δημιουργία πρόσθετης κυκλοφοριακής εξόδου προς τη Λεωφόρο Σχιστού. Η Περιφέρεια είχε ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική μελέτη για την τροποποίηση του υφιστάμενου κόμβου και την τοποθέτηση της απαραίτητης φωτεινής σηματοδότησης, προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα αίτημα που, σύμφωνα με τον Δήμο, παρέμενε ανοιχτό για περίπου 20 χρόνια.

«Ο Περιφερειάρχης απάντησε αμέσως και μας επισκέφθηκε μετά το εφιαλτικό συμβάν της πυρκαγιάς», είχε δηλώσει τότε ο Γιάννης Λαγουδάκος, ευχαριστώντας τον Νίκο Χαρδαλιά για την άμεση ανταπόκριση σε ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ασφάλεια των κατοίκων και τη δυνατότητα εκκένωσης της πόλης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι επανειλημμένες αυτές δημόσιες αναφορές του Γιάννη Λαγουδάκου αποτυπώνουν, άλλωστε, τη σημασία που ο ίδιος αποδίδει στη συνεργασία με την Περιφέρεια και κυρίως στην τήρηση των δεσμεύσεων για έργα και παρεμβάσεις που αφορούν το Πέραμα. Και αυτή τη φορά ο κ. Λαγουδάκος επέλεξε να το περιγράψει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, χωρίς ιδιαίτερες διπλωματικές περιστροφές: «Τσαμπουκάς, νευρικός, απότομος, αλλά αποτελεσματικός».

Δείτε την ανάρτηση του κ. Χαρδαλιά:

και το σχόλιο του κ. Λαγουδάκου: