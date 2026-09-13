Για την ακρίβεια για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και για τις αυξήσεις στα καύσιμα μίλησε το πρωί της Κυριακής 13/9 σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος τονίζοντας πως «όσο η κρίση διαρκεί, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει».

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega «MEGA Σαββατοκύριακο» επεσήμανε: «Η πολιτική στήριξης θα συνεχιστεί. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς τον χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά στη θέρμανση είχαν υπάρξει παρεμβάσεις και πέρσι. Περίπου τις προσδιορίσαμε γύρω στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς λοιπόν, όσο η κρίση διαρκεί, δεν θα μείνει κανένας Έλληνας χωρίς οχύρωση. Το αποδείξαμε και με το ντίζελ. Είναι σαφές ότι όσο διαρκεί η κρίση δεν θα μείνει κανένας πολίτης χωρίς βοήθεια. Παρακολουθούμε κανονικά τη διάσταση του προβλήματος. Να ξαναπώ γιατί οφείλω να το πω, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι αυτή η κρίση είναι διεθνής και είναι διεθνής σε ό,τι αφορά κυρίαρχα στην ενέργεια, συμπαρασύροντας και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Όμως εμείς ασκούμε μια συγκεκριμένη πολιτική», είπε αρχικά.

Εστιάζοντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και για το εάν είναι ικανοποιημένος για τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε: «Ο κύριος Μπρατάκος έχει περάσει από σημαντική κυβερνητική θέση δίπλα στον πρωθυπουργό. Θα έπρεπε να γνωρίζει τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όμως γνωρίζει υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και έγιναν και μπορώ να τα εξειδικεύσω και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Τώρα εντάξει, με το συνδικαλιστικό του νέο καπέλο ενδεχομένως να άφησε λίγο πιο πίσω το καπέλο της δημοσιονομικής ευστάθειας. Ξέχασε ο κύριος Μπρατάκος να δει όμως και μια σειρά μέτρων τα οποία ξεδιπλώνονται από το 2026 έως την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι αδίκησε τον ίδιο του τον εαυτό ο κύριος Μπρατάκος και νομίζω ότι αδίκησε και σε πολύ μεγάλο βαθμό και την οικονομική παρέμβαση. Είναι μια οικονομική παρέμβαση ρεκόρ για τη μεταμνημονιακή εποχή, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις. Τον κοινωνικό διάλογο σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έκανα προσωπικά. Περίπου ό,τι μας ζήτησε η αγορά έγινε με έναν «α-β» τρόπο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά στα τεκμήρια, τα τεκμήρια για να καταργηθούν θα πρέπει να έχουν διασυνδεθεί όλοι. Υπάρχουν ακόμα κατηγορίες επαγγελματιών που εμμονικά δεν θέλουν να είναι τα εισοδήματά τους φανερά. Από την άλλη όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι διασυνδέθηκαν και θα ελαφρυνθούν. Νομίζω κανένας από εμάς δεν θέλει και δεν θέλω τώρα να προσδιορίσω επαγγελματικές κοινωνικές κατηγορίες, όμως γνωρίζουμε πού είναι η φοροδιαφυγή. Εμείς για τέσσερις στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες δώσαμε ουσιαστικά μια λύση σημαντική της τάξεως των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό. Τέλος επιτηδεύματος: Ολόκληρη η αγορά μιλούσε για το τέλος επιτηδεύματος. Το ξηλώνουμε και με τρόπο άμεσο. Για όλη την Ελλάδα πλην της Αττικής προς το παρόν. Θα υπάρξει παρέμβαση την επόμενη χρονιά στο 50% και εξαλείφεται».

Τι είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Προφανώς λαϊκίζουν. Θα ερωτηθεί στις εξειδικεύσεις. Θα πρέπει να μας πει πού θα βρει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί 2,5 δις κοστίζει η δέκατη τρίτη σύνταξη και 1,5 δις ο δέκατος τρίτος μισθός στο δημόσιο τομέα. Και λέμε να μας πει με μόνιμο τρόπο. Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να ωριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν, θέλουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια» επεσήμανε αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Υπάρχουν παραπάνω έσοδα. Όμως, να ξέρει και ο πολίτης, υπάρχουν και παραπάνω κρατικές ανάγκες. Και όταν λέω κρατικές ανάγκες, πρέπει να φτιάξουμε σχολεία που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω στις υποδομές τους και τα φτιάχνουμε. Πρέπει να δώσουμε στα νοσοκομεία έμφαση που δίνουμε και πρέπει να αναβαθμιστούν γιατί με τα μνημόνια μείναμε πίσω ως χώρα. Πρέπει να εξοπλιστούμε γιατί έχουμε τους δύσκολους γείτονές μας. Υπάρχουν μια σειρά από ανάγκες. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν λέω, δίνει πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνο. Λέει για παράδειγμα επαναφορά του νόμου Κατσέλη. Μα εμείς βάσει της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, όχι μόνο νομοθετήσαμε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη τώρα τον Ιούλιο, αλλά ταυτόχρονα επεκτείναμε και με αναδρομικότητα και θα δουν τεράστιες περικοπές σε ό,τι αφορά το αρχικό κεφάλαιο οι δανειολήπτες. Μίλησε για παρεμβάσεις του Airbnb. Εμείς δε μελετάμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Μελετάμε τη στατιστική που λέει ότι το 80% του κέντρου της Αθήνας, η Πλάκα ή τα Πετράλωνα, το Κουκάκι έχουνε κατοικία με Airbnb και ο κόσμος δε βρίσκει. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που κάναμε νομοσχέδιο, όχι πρόθεση, νομοσχέδιο. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο», είπε.

Για το επίδομα ανεργίας

«Ο Παύλος Μαρινάκης είναι και πολιτικός. Από τη στιγμή που ξεκαθάρισε και το είπε πολύ προσεκτικά ότι είναι μια προσωπική του άποψη, είναι μια προσωπική του άποψη. Εγώ συμφωνώ με την κεντρική πολιτική χάραξη, η οποία είναι ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ως προς αυτά τα θέματα και μένουμε εκεί. Ο κύριος Ραυτόπουλος είπε ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια για να πάνε να μαζέψουν τις ελιές στην Ελλάδα. Σας μεταφέρω μια εικόνα του τι μου είπαν οι εκπρόσωποι και μάλιστα όχι προερχόμενοι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, από το ΠΑΣΟΚ, από την ΕΛΑΣ, άνθρωποι συνομιλητές του κυρίου Τσίπρα στον κοινωνικό διάλογο. Μας έλεγαν ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την περίοδο είναι ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Από την άλλη, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί κοιτάξτε, είναι και ένας άνθρωπος, ένα πολιτικό όν. Η άποψή μου είναι ότι δεν αλλάζει κάτι.

Δεν υπάρχει καμία ιδέα, καμία τάση. Και να σας πω, δεν προδιαγράφηκε και τίποτα και στο πρόγραμμα της ΔΕΘ μια βδομάδα πριν. Άρα το πρόγραμμα της ΔΕΘ, τώρα μη γελιόμαστε, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό προφανώς θα εμπλουτιστεί, είναι και το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη φάση τετραετίας. Άρα νομίζω άνοιξε θέμα χωρίς λόγο» είπε αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας.