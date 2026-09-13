Στις επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας την τριήμερη επίσκεψή του στα ακριτικά νησιά.

Χθες, από τη Στρογγύλη και τη Ρω, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ισχυρής παρουσίας της πολιτείας, πραγματοποιώντας μάλιστα την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Έλληνα πρωθυπουργού στις δύο ακριτικές νησίδες. Επισκέφθηκε τα στρατιωτικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη και τους οπλίτες που υπηρετούν εκεί.

Στο Καστελόριζο, μετά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα έχουν κλείσει οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής, με έμφαση στο λιμάνι, τον βιολογικό καθαρισμό, την ύδρευση και τη στέγαση των δημόσιων λειτουργών, ενώ κεντρικός στόχος, όπως τόνισε, είναι η ανάπτυξη του νησιού και η προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων.