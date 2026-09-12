Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Όπως ανακοίνωσε το ΚΚΕ, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Σπύρος Χαλβατζής έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η πορεία του στο ΚΚΕ

Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε επί δεκαετίες στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Διετέλεσε βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014, ενώ είχε διατελέσει και γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, θέση στην οποία εκλέχθηκε από το 2ο Συνέδριο της ΚΝΕ και παρέμεινε έως το 1986.

Για πολλά χρόνια ήταν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ενώ είχε εκλεγεί για πρώτη φορά μέλος της Κεντρικής Επιτροπής στο 10ο Συνέδριο του κόμματος.

Η σύλληψη από τη δικτατορία και οι εξορίες

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη το 1967, καθώς ήταν γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στον νομό Καστοριάς.

Ακολούθησαν οι εξορίες του στη Γυάρο, τη Λέρο και τον Ωρωπό.

Τον Νοέμβριο του 1973, λίγες ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, εξορίστηκε για δεύτερη φορά στη Γυάρο.

Ο ίδιος είχε συνδέσει σημαντικό μέρος της πολιτικής και κοινωνικής του δράσης με τον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Υπήρξε μέλος του ΣΦΕΑ και ανέλαβε θέσεις ευθύνης στο Διοικητικό του Συμβούλιο.

Η πολιτική τελετή της Τρίτης θα αποτελέσει τον τελευταίο αποχαιρετισμό στον επί δεκαετίες αγωνιστή και ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ.