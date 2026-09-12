Στο στούντιο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο και άφησε σαφείς αιχμές τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε μια σειρά επιδομάτων προσπαθώντας να «επανορθώσει» σε κοινωνικές ομάδες που έχει αδικήσει, και ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε στη ΔΕΘ επίσης για να διορθώσει την εικόνα του παρελθόντος του, με το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να μιλά αποκλειστικά για το μέλλον της χώρας.

Έκανε λόγο για ανάγκη μεγάλων μεταρρυθμίσεων, με κεντρικό στόχο την αλλαγή του διοικητικού μοντέλου, ιδίως στη Δικαιοσύνη ως προϋπόθεση για να αλλάξει και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Σχολιάζοντας το ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας που άφησε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας πως αποκλείεται να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία με την ΕΛ.Α.Σ αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας ότι τέτοιου τύπου συμμαχίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες άνοιξαν τον δρόμο σε ακραίες, λαϊκιστικές ή και φασιστικές φωνές να γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση, κίνδυνο που θεωρεί ιδιαίτερα επικίνδυνο για μια χώρα με ευάλωτη οικονομία και αδύναμους θεσμούς. Αμφισβήτησε παράλληλα τον αυτοχαρακτηρισμό του ΑΛέξηΤσίπρα ως «κεντροαριστερού», ζητώντας συγκεκριμένη τοποθέτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση και το κοινωνικό κράτος.

Ρωτήθηκε και για τη χαμηλή εκλογική επίδοση του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα σε σχέση με την περιφέρεια, αποδίδοντάς την στην απομάκρυνση των κομμάτων από τη «γειτονιά» ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το μνημόνιο . Κλείνοντας, δεσμεύτηκε για συνέχιση της «δουλειάς βάσης» στις γειτονιές, εκτιμώντας πως η εκλογική μάχη θα κριθεί την τελευταία στιγμή.