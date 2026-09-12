Στο στούντιο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο ασκώντας οξεία κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και όντας ξεκάθαρος για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ενόψει εκλογών.

Για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ για 13ο μισθό στο Δημόσιο και 13η σύνταξη, απέναντι στα μέτρα των 500€ και 400€ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο κ. Χρηστίδης απάντησε ότι το κόμμα του θα παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμά του, τονίζοντας πως η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη μείωση της έμμεσης φορολογίας, καθώς η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη και το κόστος στέγασης πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά.

Ο βουλευτής του Νότιου Τομέα έκανε λόγο για «κρυφές σκέψεις» στελεχών της ΝΔ που βγήκαν στην επιφάνεια, σημειώνοντας πως έχουν περάσει 24 ώρες χωρίς ο πρωθυπουργός να τοποθετηθεί, και αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο ανακοινώνονται τέτοιες προτάσεις μέσω συνεντεύξεων και όχι μέσω θεσμικών διαδικασιών.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ήταν κατηγορηματικός: στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή και όχι η θέση του «δεύτερου κόμματος». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει «κλείσει τον κύκλο» της μετά από 7-8 χρόνια διακυβέρνησης, επικαλούμενος έρευνες που δείχνουν πως το 70% της κοινωνίας επιθυμεί αλλαγή.

Αναφέρθηκε, τέλος, στη δραματική μείωση εισοδήματος αγροτών και κτηνοτρόφων όπως στη Ροδόπη, περιγράφοντάς την ως ζήτημα προτεραιότητας για το κόμμα του.