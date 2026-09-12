Στο στούντιο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο.

Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέρχεται στις επόμενες εκλογές με στόχο τη νίκη και παρουσίασε τα τρία βασικά μετεκλογικά σενάρια. Απέκλεισε τη συμμετοχή του κόμματος σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία εάν εκείνη αναδειχθεί πρώτη δύναμη, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αναζήτησης κυβερνητικών συνεργασιών εφόσον το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές χωρίς αυτοδυναμία.

Αναφερόμενος στην ομιλία του προέδρου του κόμματος, σημείωσε ότι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε την προηγούμενη χρονιά θα εξειδικευτεί περαιτέρω ανά κοινωνική ομάδα, κλάδο και γεωγραφική περιοχή και θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. «Το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα ακόμη βήμα στην απεύθυνσή του προς ένα κοινωνικό ακροατήριο που θέλει να αλλάξει το μείγμα πολιτικής και δεν του αρκούν η αντιδραστικότητα, ο λαϊκισμός και ο αρνητισμός. Θέλει ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης που θα αντιλαμβάνεται ότι το αφορά στην πράξη», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, το κόμμα δεν επιδιώκει απλώς να βελτιώσει τα εκλογικά ποσοστά του, αλλά να αποκτήσει τη δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματός του. «Το ΠΑΣΟΚ κατέρχεται στις εκλογές για να τις κερδίσει με πολιτικούς όρους. Δεν μου φτάνει να πω ότι βελτιώσαμε τα ποσοστά μας. Θέλω οι ιδέες μας να βρουν πρακτική εφαρμογή και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από τη νίκη στις εκλογές», τόνισε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τρία πιθανά σενάρια. Στο πρώτο, η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτη και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, περίπτωση στην οποία, όπως είπε, «σενάριο συγκυβέρνησης ή συμμετοχής μας δεν υπάρχει». Στο δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει την αυτοδυναμία και σχηματίζει μόνο του κυβέρνηση. Για το τρίτο ενδεχόμενο, να αναδειχθεί δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δήλωσε: «Τότε πρέπει το ΠΑΣΟΚ, με όρους πολιτικής συνάφειας, να αναζητήσει δυνητικά κυβερνητικά σχήματα, αλλά με έναν πολύ καθαρό τρόπο που θα εστιάζει στο πώς θα εφαρμόσουμε και θα υλοποιήσουμε την πολιτική μας».

Ερωτηθείς τι τον κάνει να αισιοδοξεί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, παρά τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης χαρακτήρισε το πολιτικό σκηνικό ιδιαίτερα ρευστό. Σχολίασε, μάλιστα, ότι είναι «ελαφρώς αντιθεσμικό» να ερωτώνται οι πολίτες σε δημοσκοπήσεις για την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ πριν μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας διαφωνεί με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική και αναζητεί μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης. «Ο πολίτης θα έχει δύο καθαρές επιλογές. Εάν συμφωνεί με τη σημερινή πολιτική, μπορεί να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Εάν διαφωνεί, το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που διαθέτει σχέδιο, κοστολόγηση, ρεαλισμό, στελεχιακό δυναμικό και ολοκληρωμένη πρόταση για να κυβερνήσει διαφορετικά τη χώρα», υποστήριξε.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ως συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος τη σύνδεση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών με στοχευμένες παρεμβάσεις. Για τους νέους έκανε λόγο για μείωση του κόστους των ενοικίων, για τους συνταξιούχους πρόταξε την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναφέρθηκε στην κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και στην επαναφορά των 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παράλληλα, υποστήριξε την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και, για τους αγρότες, το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε ενεργειακές κοινότητες, ώστε να περιοριστεί το κόστος παραγωγής. «Καλύπτουμε τις πραγματικές ανάγκες με συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτή η συγκεκριμενοποίηση είναι που μπορεί τελικά να κάνει τη διαφορά», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επιβεβαίωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, χαρακτηρίζοντας την εκλογική περιφέρεια «δύσκολη και ετερόκλητη πολιτικά και κοινωνικά». «Θα δώσουμε τη μάχη στην εκλογική μας περιφέρεια με χαρά», κατέληξε.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη σχετική συνέντευξη, εδώ: