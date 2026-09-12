Από το βήμα της ΔΕΘ παρουσιάζει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, την οικονομική και πολιτική πρόταση του κόμματος, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα και βασικούς άξονες την οικονομία, την εργασία, τις συντάξεις, τη φορολογία και τη λειτουργία του κράτους.

«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινώντας την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, όπου παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κρίσιμη επιλογή δεν αφορά μόνο το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, αλλά κυρίως «το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα», με ποιες προτεραιότητες και για ποιους.

«Για εμάς η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας: “κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη παρόντες είναι, για πρώτη φορά σε επίσημη δημόσια εκδήλωση του κόμματος, και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Ν. Ανδρουλάκης: “Η ελληνική οικονομία υποχώρησε αντί να κλείσει το χάσμα με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές”

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πορεία της οικονομίας και την καθημερινότητα των πολιτών άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, παρουσιάζοντας παράλληλα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν κατάφερε να κλείσει το χάσμα με τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά πλέον, όπως υποστήριξε, η Ελλάδα «προσπερνιέται» ακόμη και από χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν πίσω της.

«Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε στοιχεία για τη φτώχεια, τη στέγαση, την υγεία και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι πάνω από ένας στους τέσσερις πολίτες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ για τη στέγη τα νοικοκυριά διαθέτουν κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι μικρομεσαίοι.

«Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να εξαφανίζεται στο σούπερ μάρκετ και στο ενοίκιο. Ο συνταξιούχος μετρά αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα ή τα φάρμακά του. Ο νέος των 30 και των 35 ετών εργάζεται, αλλά εξακολουθεί να μένει με τους γονείς του γιατί τα ενοίκια έχουν γίνει απλησίαστα», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δημογραφικό, σημειώνοντας ότι μέσα σε πέντε χρόνια καταγράφηκαν σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ μέσα σε τρία χρόνια υπάρχουν 21.000 λιγότεροι μαθητές και περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν.

«Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρικνώνεται και μιας περιφέρειας που αργοπεθαίνει», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση επιστρατεύει και τον φόβο»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τον φόβο ως πολιτικό επιχείρημα, σχολιάζοντας τις αναφορές περί κινδύνων σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής.

«Έφτασαν στο σημείο να πουν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου, θα γίνει “ντου από τους απέναντι”. Από το “Μητσοτάκης ή χάος”, έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”», ανέφερε.

«Δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Είστε επικίνδυνοι. Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

«Απέναντι σε αυτή την παρακμή, υπάρχει άλλος δρόμος»

Κλείνοντας την αναφορά του στην κατάσταση της χώρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι υπάρχει διαφορετικός δρόμος διακυβέρνησης, με επίκεντρο την κοινωνική πολιτική, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των θεσμών.

«Απέναντι σε αυτή την παρακμή, υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής. Της προόδου και της ευθύνης», τόνισε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντιμετωπίσει τις δομικές αιτίες της ακρίβειας, να δημιουργήσει ισχυρό κοινωνικό κράτος και να εξασφαλίσει «λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση».

«Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε να τον επιλέξει μαζί μας ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές», κατέληξε.

Δέσμευση για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ “είναι προοδευτικό, ρεαλιστικό,τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη, χωρίς να υτπολογίζουμε το κόστος γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνον στον ελληνικό λαό και δεν έχουμε ούτε είχαμε ποτέ εξαρτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκε ότι στους πρώτους έξι μήνες της κυβερνητικής θητείας μας, θα προχωρήσει σε 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, που είναι οι εξής:

– 1. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.

– 2. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.

– 3. Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.

– 4. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

– 5. Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.

– 6. Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

– 7. Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής, ανέφερε.

Τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να θέτει στο επίκεντρο τον έλεγχο της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για τη δημιουργία μιας ισχυρής Επιτροπής Ανταγωνισμού και Αγοράς, με περισσότερους πόρους και σύγχρονα εργαλεία, καθώς και για αυστηρότερους ελέγχους σε καρτέλ, καταχρηστικές πρακτικές και παραπλανητικές διαφημίσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία Μονάδας Χαρτογράφησης της Αγοράς, η ενίσχυση της προστασίας των μικρομεσαίων προμηθευτών και η θέσπιση μηχανισμού έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, όταν αυτό τεκμηριώνεται από τις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης στοχευμένη και προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ενέργεια, θέτοντας ως στόχο τη μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει σταθερά τιμολόγια, μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας και επιτάχυνση των επενδύσεων σε δίκτυα, διασυνδέσεις και αποθήκευση.

Προβλέπεται ακόμη νέο «Εξοικονομώ» με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και σταθερό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

«Όπου υπάρχουν “ουρανοκατέβατα κέρδη”, το κράτος θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό φορολόγησης. Και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης: Αναπτυξιακή Τράπεζα, φορολογικά κίνητρα και μέτρα για επιχειρήσεις και αγρότες

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγικής οικονομίας παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, με παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τον πρωτογενή τομέα και τις υποδομές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συγκρότηση ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, με αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Παράλληλα, προανήγγειλε φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, καθώς και ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη βιομηχανία, με στόχο, όπως είπε, «ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία», μέσω σύγχρονων βιομηχανικών περιοχών, χαμηλότερου κόστους εγκατάστασης, ενεργειακών υποδομών και κινήτρων για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές.

Τα μέτρα για τους αγρότες

Για τον πρωτογενή τομέα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης, ενεργοποίηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, δωρεάν διάθεση δημόσιας γης σε νέους αγρότες και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ακατάσχετων αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων και ενός νέου αξιόπιστου οργανισμού αγροτικών ενισχύσεων, με διαφάνεια και έγκαιρες πληρωμές.

Golden Visa και υποδομές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ακόμη αλλαγή του πλαισίου για τη Golden Visa, ώστε οι άδειες διαμονής να συνδέονται με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι με αγορές ακινήτων.

Στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται, τέλος, ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Υποδομών, με τον σιδηρόδρομο να αποτελεί βασικό πυλώνα. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, επαρκές προσωπικό, συντήρηση και αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, αλλά και για σύνδεση των λιμανιών με βιομηχανικές περιοχές και εμπορευματικά κέντρα.