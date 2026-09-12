Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε η βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η βουλευτής προανήγγειλε την παρουσίαση ενός εναλλακτικού προγράμματος διακυβέρνησης, έθεσε ως δύσκολο αλλά εφικτό στόχο την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ και απέκλεισε κατηγορηματικά μια νέα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τόνισε, η συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων στα χρόνια των μνημονίων υπήρξε μια επιλογή ευθύνης που έγινε άπαξ, υπό τις συνθήκες χρεοκοπίας και ακραίας κοινωνικής κρίσης που αντιμετώπιζε τότε η χώρα.

Αναφερόμενη στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι η φετινή ΔΕΘ σηματοδοτεί το τέλος ενός εκλογικού κύκλου και, όπως ελπίζει το κόμμα της, την αρχή μιας πολιτικής αλλαγής. «Θα ακούσετε το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Ο πρωθυπουργός έθεσε ένα δίλημμα με τρόπο αντίστροφο από την πραγματικότητα. Περιπέτεια είναι η συνέχιση όσων ζούμε τα τελευταία χρόνια. Απέναντι σε αυτήν θα παρουσιαστεί μια προοδευτική λύση διακυβέρνησης και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα πρώτα νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη Μιλένα Αποστολάκη, οι πρώτες αυτές νομοθετικές παρεμβάσεις θα δώσουν το στίγμα της μετάβασης από μια οικονομία στην οποία διευρύνονται οι ανισότητες σε ένα νέο μοντέλο που θα υπηρετεί την κοινωνική σύγκλιση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Ερωτηθείσα εάν το κόμμα της έχει καταφέρει να πείσει τους πολίτες, παρά τη δημοσκοπική του εικόνα, χαρακτήρισε «ακραία ρευστό» το πολιτικό σκηνικό και επισήμανε ότι οι μετρήσεις αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο όμως δεν αποτυπώνει πάντοτε τις διαθέσεις που εκφράζονται τελικά στην κάλπη.

«Πρόσφατα δημοσιεύθηκε δημοσκόπηση η οποία μέτρησε την απήχηση της εμφάνισης του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ εκείνος δεν είχε ακόμη μιλήσει. Μελετάμε τις δημοσκοπήσεις και τις διαβάζουμε με προσοχή, αλλά πολλές φορές δεν μπορούν να καταγράψουν αυτό που παραμένει ανέκφραστο. Εμείς στοχεύουμε στην κρίσιμη κάλπη», τόνισε.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε ότι η κατάκτηση της πρώτης θέσης αποτελεί έναν υψηλό και δύσκολο στόχο, τον χαρακτήρισε όμως εφικτό, υποστηρίζοντας ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλέον πλειοψηφικό. «Από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί κανείς να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων και τον ρου της ιστορίας μιας χώρας. Περιοδεύοντας σε ολόκληρη την Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν είναι μονοσήμαντο, αλλά πλειοψηφικό», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών και ειδικότερα στο εάν θα μπορούσε να επαναληφθεί μια συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Η Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο κομμάτων κατά την περίοδο των μνημονίων πραγματοποιήθηκε κάτω από εντελώς διαφορετικές και εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες.

«Στο παρελθόν έγινε μια επιλογή ευθύνης με πολύ βαρύ τίμημα, το οποίο θα έλεγα ότι ακόμη πληρώνεται. Ήταν η επιλογή να συγκυβερνήσουμε με τον πολιτικό και ιδεολογικό μας αντίπαλο σε μια κρίσιμη περίοδο για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και τα κεκτημένα της χώρας. Αυτό έγινε άπαξ, κάτω από συνθήκες χρεοκοπίας και ακραίας κοινωνικής κρίσης, και δεν αλλοίωσε την ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Απέκλεισε, παράλληλα, το ενδεχόμενο να συνεργαστεί εκ νέου το κόμμα της με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και εάν απαιτηθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές. «Θα ήταν οξύμωρο να αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε τον πολιτικό και ιδεολογικό μας αντίπαλο, όπως κάνουμε σήμερα, και στο τέλος να συνεργαστούμε μαζί του. Την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε», ξεκαθάρισε.

Κληθείσα να απαντήσει εάν αυτό ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία με κόμματα της Αριστεράς, απέφυγε να προκαθορίσει τις μετεκλογικές εξελίξεις. Όπως είπε, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η πρώτη θέση, ενώ η αυτοδυναμία εμφανίζεται σήμερα ανέφικτη για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. «Θέλουμε να είμαστε ο καταλύτης της ανατροπής. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη σημαντική υποχώρηση της εκλογικής και πολιτικής της επιρροής, εξακολουθεί δημοσκοπικά να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Εμείς αγωνιζόμαστε να πετύχουμε αυτή την ανατροπή», ανέφερε.

Η ίδια έθεσε ως σταθερή και αδιαπραγμάτευτη βάση οποιασδήποτε μετεκλογικής συζήτησης το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος. «Εάν τα καταφέρουμε, υπάρχει ένας σταθερός και αδιαπραγμάτευτος παρονομαστής: το πρόγραμμά μας, με τις συγκεκριμένες αιχμές και προτεραιότητες που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να συζητηθούν σήμερα, πριν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της κάλπης και τη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού», κατέληξε η Μιλένα Αποστολάκη, επιβεβαιώνοντας ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη συνέντευξη στον παρακάτω σύνδεσμο: