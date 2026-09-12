Στα οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ, εστιάζοντας στον κοστολογημένο και υλοποιήσιμο χαρακτήρα τους, στις έως τώρα εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ που πάνε κόντρα στους ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς και σε θέματα επικαιρότητας, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ News.

Ερωτώμενη για τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «θα ακούσουμε και τι θα πει ο κ. Ανδρουλάκης. Οι πολίτες έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να συγκρίνουν τα προγράμματα. Μέχρι τώρα άκουσαν τον πρωθυπουργό, νωρίτερα άκουσαν τον κ. Τσίπρα και ενδιάμεσα μια ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Αν, πάντως, κρίνω από το γεγονός ότι στο ΠΑΣΟΚ λένε πως το κόμμα Τσίπρα τους έκλεψε το 80% του προγράμματος, τότε θα σας έλεγα πως πρέπει να κρατήσουμε πολύ μικρό καλάθι.

Θα θέλαμε να ακούσουμε ρεαλιστικές προτάσεις, αλλά τα δείγματα δεν είναι θετικά». Ειδικά, τόνισε, «πως ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να εξηγήσει σήμερα πώς θα παρακάμψει τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον υπολογισμό της 13ης σύνταξης. Αυτή κοστίζει 2,5 δισ. ευρώ και ο 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους κοστίζει ακόμα 1,5 δισ. ευρώ. Αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ως νούμερα». «Το να επιλέξει ο κ. Ανδρουλάκης και να πει ότι έχει έναν κουμπαρά 2,2 δισ. ευρώ – όσα έδωσε ο πρωθυπουργός – και θα τα δώσει όλα σε μια κοινωνική ομάδα, είναι κάτι που πρέπει να το πει ευθέως» συμπλήρωσε. Αλλά «δεν μπορεί να λέει ότι έχει ένα μαγικό ραβδί και θα φέρει και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα, που κοστίζει επίσης κάποια δισεκατομμύρια, και το ΕΚΑΣ και τόσα άλλα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός».

Σημείωσε πως «από την άλλη μεριά, ο κ. Τσίπρας μας είπε στη ΔΕΘ ότι τα μέτρα του κοστίζουν 7,5 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, μέχρι το 2030. Βγαίνει χθες ο τομεάρχης Οικονομικών του κ. Τσίπρα και ουσιαστικά τον αδειάζει, λέγοντας ότι δεν εννοούν 7,5 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, αλλά 7,5 δισ. ευρώ τον χρόνο. Είναι τώρα δείγματα αξιοπιστίας αυτά; Τη μία να λες έτσι, την άλλη αλλιώς; Και αν θυμηθούμε την πατριωτική εισφορά, και εκεί μας λέγανε τη μία μέρα ότι θα φορολογήσουν τα κοσμήματα, την άλλη μέρα ότι δεν θα τα φορολογήσουν. Τι ακριβώς να πιστέψει ο κόσμος όταν ακούει και βλέπει τόσες παλινωδίες;».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν αρκείται στη χρηστή διαχείριση, αλλά έχει ως ζητούμενο τη συνεχή αύξηση του ΑΕΠ, δηλαδή το μεγάλωμα της “πίτας”. Ο στόχος, λοιπόν, της κυβέρνησης είναι κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα μας. Τα προηγούμενα χρόνια, πριν από την κρίση, η ανάπτυξη δεν στηριζόταν σε μεγάλο όγκο επενδύσεων, αλλά στον δανεισμό. Έτσι καταλήξαμε στα μνημόνια, στις περικοπές και στους φόρους» είπε προσθέτοντας πως «σήμερα η ανάπτυξη στηρίζεται σε μια πολύ πιο υγιή παραγωγική βάση. Το ΑΕΠ της χώρας, που το 2019 ήταν 185 δισ. ευρώ, σήμερα έχει φτάσει στα 250 δισ. ευρώ και ο Πρωθυπουργός είπε στη ΔΕΘ ότι το 2030 θέλουμε να ξεπεράσει τα 310 δισ. ευρώ. Είχαμε επενδύσεις 22 δισ. ευρώ το 2019, σήμερα είναι 46 δισ. ευρώ και θέλουμε να τις πάμε πάνω από τα 60 δισ. ευρώ.

Όπως, λοιπόν, λέγαμε ότι στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε το ΑΕΠ και το πετυχαίνουμε, όπως λέγαμε ότι ο κατώτατος μισθός, που ήταν 650 ευρώ όταν τον παραλάβαμε, θα αυξηθεί και σήμερα έχει φτάσει στα 950 ευρώ με στόχο τα 1.000 ευρώ, έτσι λέμε και σήμερα ότι έχουμε ένα απόθεμα εμπιστοσύνης από τους πολίτες».

Η κ. Σδούκου, ερωτώμενη για την απήχηση όσων είπε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ότι «σχεδόν το 45% των πολιτών θεωρεί τα μέτρα ορθά κοστολογημένα και υλοποιήσιμα, ενώ περισσότεροι πολίτες σε σχέση με πέρυσι θεωρούν πως κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αυτά τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα από τη δημοσκοπική καταγραφή της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που μας ακούνε, ότι έχουμε μέσα στην κοινωνία συνομιλητές και πρέπει να τους πείσουμε να στηρίξουν το σχέδιό μας για τη χώρα. Τότε, η εμπιστοσύνη αυτή θα μεταφραστεί σε μια εντολή αυτοδύναμης διακυβέρνησης».

Υπογράμμισε ακόμα ότι «είμαστε σε μία φάση ομφαλοσκόπησης στη χώρα μας, ίσως και μιας προστατευμένης γυάλας θα έλεγα, όπου ο πολιτικός τσακωμός είναι απλώς για το πώς θα μοιράσουμε το πλεόνασμα, αν θα το δώσουμε στην Α ή στη Β κοινωνική ομάδα ή αν θα ξοδέψουμε κι άλλα που δεν έχουμε, όπως προτείνει η αντιπολίτευση, χωρίς να κρίνουμε και χωρίς να βλέπουμε το διεθνές περιβάλλον.

Μόνο αυτή τη βδομάδα που πέρασε είδαμε πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει το διεθνές σκηνικό. Είδαμε τους Χούθι να πλησιάζουν στο στενό πέρασμα από όπου κινούνται τα πλοία από την Ασία και τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Σουέζ, είδαμε την τιμή του πετρελαίου, τα επιτόκια της ΕΚΤ και τα Στενά του Ορμούζ να επηρεάζουν άμεσα την οικονομία. Δεν είμαστε αποκομμένοι από αυτές τις εξελίξεις. Κάθε μέτρο που λαμβάνουμε πρέπει να το διαβάζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει και στον κόσμο».

Ερωτώμενη για την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου, ιδίως του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του χειμώνα, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «αν κρίνουμε από το πώς έχει πράξει ο πρωθυπουργός κάθε φορά που έχει ξεσπάσει μια έκτακτη κρίση, υπάρχει ένα σαφές προηγούμενο. Πέρυσι τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η κρίση στο Ορμούζ, ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο προχώρησαν σε διαδοχικά πακέτα μέτρων, τα οποία συνολικά έχουν αγγίξει τα 800 εκατ. ευρώ. Το ίδιο έγινε και στη μεγάλη ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν εκτινάχθηκαν οι τιμές της ενέργειας και ενισχύθηκαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με σχεδόν 10 δισ. ευρώ. Άρα υπάρχει ένα καλό προηγούμενο και, αν χρειαστεί, θα γίνει ό,τι πρέπει».