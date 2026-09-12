Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς προανήγγειλε την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και έτοιμα νομοσχέδια, έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές και απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις για τον σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το κόμμα του διατηρεί τη στάση του ενόψει της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Θα ακούσετε ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο οικονομικής ανόρθωσης και κοινωνικής ανάπτυξης. Θα δείτε ότι είμαστε έτοιμοι και αυτό είναι το βασικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Δεν μιλάμε με ευχολόγια και πειραματισμούς ούτε λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε», ανέφερε αρχικά για την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Όπως επισήμανε, τα πρώτα νομοσχέδια μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη διαμορφωθεί, ενώ το κόμμα θα παρουσιάσει αναλυτικά τον σχεδιασμό για τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης. «Θα εξηγήσουμε με χρονοδιαγράμματα πώς θα είναι οι πρώτοι μήνες μιας άλλης, προοδευτικής διακυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Θα είναι, επίσης, σαφείς οι διαχωριστικές γραμμές που μας χωρίζουν από τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την παραγωγικότητα και την αγοραστική δύναμη», σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη, στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και στην επένδυση στην καινοτομία, με στόχο «να παραχθεί περισσότερος πλούτος και να μοιραστεί καλύτερα».

Ερωτηθείς εάν το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να πείσει τους πολίτες ότι αποτελεί αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο κόσμος αναγνωρίζει τόσο την πληρότητα του προγράμματος όσο και την επάρκεια των στελεχών που καλούνται να το εφαρμόσουν. «Όταν δεν επιλέγεις τα πυροτεχνήματα, τα ωραία λόγια και τη λάμψη, αλλά την ουσία, η προσπάθεια είναι βραδείας καύσεως. Την κρίσιμη στιγμή, όμως, έρχεται και η αντίστοιχη επιβράβευση. Οι διάττοντες αστέρες κάνουν στην αρχή ένα μεγάλο άνοιγμα, αλλά δεν έχουν διάρκεια, γιατί δεν έχουν ουσία. Ο κόσμος έχει αλάνθαστο κριτήριο. Καταλαβαίνει ποιος διαθέτει ουσία και ποιος μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη ζωή του», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του κόμματος είναι να αναδειχθεί πρώτη πολιτική δύναμη στις επόμενες εκλογές, αναγνωρίζοντας πάντως ότι πρόκειται για μια δύσκολη επιδίωξη. «Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτη δύναμη. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Άρα, είτε θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία και θα προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας με δυνάμεις από τον χώρο της Δεξιάς είτε θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, η οποία θα εφαρμόσει ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Δεν λέμε ότι είναι εύκολος στόχος. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολος, αλλά η πολιτική είναι το πεδίο των μεγάλων ανατροπών», τόνισε.

Ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι στην κοινωνία υπάρχει συσσωρευμένη ανάγκη για πολιτική αλλαγή, η οποία θα εκφραστεί προς την κατεύθυνση ενός προγράμματος με κοινωνικό πρόσημο. Αναφερόμενος στις υπόλοιπες δυνάμεις του κεντρώου και αριστερού χώρου, υποστήριξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το μήνυμά τους παραμένει θολό, ενώ κάλεσε τους πολίτες που επιθυμούν αλλαγή διακυβέρνησης να ενισχύσουν το ΠΑΣΟΚ.

«Εάν ο κόσμος θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας, αναπτυξιακή τράπεζα που θα στηρίζει χρηματοδοτικά τους μικρομεσαίους και Ταμείο Εθνικού Πλούτου για μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις, πρέπει να δώσει δύναμη στο κόμμα που προτείνει αυτές τις πολιτικές και μπορεί να τις κάνει πράξη. Δεν υπάρχει χώρος για πειράματα», σημείωσε.

Στο ερώτημα με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση, απέφυγε να κατονομάσει πιθανούς εταίρους, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό τοπίο δεν επιτρέπει ασφαλείς απαντήσεις. «Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα με σημαντικό ποσοστό, θα μπορέσει να επιβάλει το πρόγραμμά του. Τότε ενδεχομένως να δούμε και άλλα κόμματα, τα οποία σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτή τη γραμμή, να αλλάζουν θέση και να αποδέχονται την προστασία της πρώτης κατοικίας ή την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα», είπε.

Απέκλεισε, ωστόσο, με κατηγορηματικό τρόπο οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, απαντώντας στα σενάρια που θέλουν τα δύο κόμματα να εξετάζουν το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης μετά τις κάλπες. «Έχουμε πάρει συνεδριακή απόφαση που κλείνει το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές. Άλλα κόμματα δεν έχουν λάβει μια τέτοια απόφαση. Η σχετική ερώτηση πρέπει να γίνει σε εκείνους που συμφωνούν σε πολλά με τη Νέα Δημοκρατία και στελέχη τους μιλούν για συγκυβέρνηση μαζί της», υπογράμμισε.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το τελευταίο κόμμα στο οποίο πρέπει να τίθεται διαρκώς αυτό το ερώτημα, διότι το θέμα δεν έχει κλείσει με μια προσωπική απόφαση, αλλά με ομόφωνη απόφαση συνεδρίου. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και κάποιο άλλο κόμμα της Δεξιάς. Εάν είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Σχετικά με τη στάση του κόμματος στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Κώστας Τσουκαλάς απέρριψε την κριτική περί πολιτικής σκοπιμότητας και έθεσε ως βασικό ζήτημα την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πρόταση δεν προχωρά στην ουσιαστική αλλαγή του.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε επί δύο χρόνια ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86. Ήταν κεντρικό θέμα στη δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της υπόθεσης των Τεμπών. Τελικά έφερε μια διάταξη που διατηρεί τη δυνατότητα να αποφασίζει η Βουλή εάν ένας υπουργός θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Με ποια αξιοπιστία μπορούμε να συζητήσουμε;», διερωτήθηκε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί πλήρως με την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, ενώ για τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα τάχθηκε υπέρ της αναζήτησης ευρύτερων συναινέσεων στην επόμενη Βουλή. «Τα μεγάλα ζητήματα απαιτούν συναινέσεις. Η επόμενη κυβέρνηση, που φιλοδοξούμε να είναι μια κυβέρνηση με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να διεκδικήσει πραγματικά ευρείες συγκλίσεις, ώστε η χώρα να βγει από τη λογική της διαρκούς μη συνεννόησης. Χρειάζεται έντιμη συνεννόηση στα μεγάλα θέματα, πέρα από τις πολιτικές διαφορές», κατέληξε.

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