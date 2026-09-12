Εξηγήσεις για την κοστολόγηση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα ζητούν κυβερνητικές πηγές μετά τις δηλώσεις του τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Φραγκίσκου Κουτεντάκη.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Ας μας εξηγήσει ο κ. Κουτεντάκης πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ο ίδιος τέσσερις φορές ρητώς ανέφερε, να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει».

Κουτεντάκης: Επινόησαν μια νέα μονάδα μέτρησης

«Νέο επεισόδιο στο σίριαλ των κυβερνητικών “κοστολογήσεων”: μετά την “προσωπική θέση” για δραστική μείωση στα επιδόματα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακάλυψε ένα δήθεν “άδειασμα” ανάμεσα σε όσα είπα σε τηλεοπτική συνέντευξη και σε όσα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας», υπογραμμίζει ο τομεάρχης Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Φραγκίσκος Κουτεντάκης σε σημερινή του δήλωση.

«Δυστυχώς για το σενάριο, οι αριθμοί δεν συνεργάζονται. Τα 7,5 δισ. ευρώ είναι το πλήρες ύψος του προγράμματος που θα διαμορφωθεί σταδιακά έως το 2030. Εξ ορισμού, οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα είναι ροές: πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους προϋπολογισμούς αποτυπώνονται ανά έτος. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται και παρακολουθούνται οι προϋπολογισμοί εδώ και δεκαετίες», σημειώνει, σχολιάζοντας ότι «οι μαθητευόμενοι, όμως, κοστολόγοι της ΝΔ αποφάσισαν να επινοήσουν μια νέα μονάδα μέτρησης: το σωρευτικό άθροισμα της τετραετίας».

«Έτσι ανακάλυψαν ότι αν προσθέσεις τις δαπάνες τεσσάρων ετών προκύπτει μεγαλύτερος αριθμός από τη δαπάνη ενός έτους. Ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή, μετράει το 2030 τέσσερις φορές, και καταλήγει στα 30 δισ. Πρέπει, βεβαίως, να του αναγνωριστεί εγκράτεια: όταν ο κ. Κοντογεώργης εκτίμησε τα μέτρα στα 18 δισ. αυτός τα μείωσε στα 13 δισ. Και τώρα που ο κ. Πιερρακάκης τα εκτίμησε σε 40 δισ., αυτός τα κατεβάζει στα 30 δισ.», συνεχίζει ο Φρ. Κουτεντάκης.

«Σε κάθε περίπτωση, για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουμε: το συνολικό ύψος του προγράμματός μας είναι 7,5 δισ. με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας. Που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισ. σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13 ούτε 18 ούτε 30 ούτε 40 δισ. Είναι 7,5 δισ.», τονίζει και καταλήγει: «Αναμένουμε με ενδιαφέρον το επόμενο επεισόδιο. Ίσως μέχρι τότε οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αν εξακολουθούν να δυσκολεύονται, το επόμενο μάθημα μπορεί να γίνει με μήλα».