Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τις προγραμματικές προτάσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Καρχιμάκης χαρακτήρισε «too little, too late» («πολύ λίγα, πολύ αργά») τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζε ένα συνολικό όραμα για τη χώρα. Παράλληλα, παρουσίασε τις παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για τον έλεγχο των τιμών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, δήλωσε ότι το κόμμα του αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική και άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στη Δυτική Αθήνα. «“Too little, too late”, που λένε και στο χωριό μου, και με απόλυτη έλλειψη ενός οράματος για την Ελλάδα», ανέφερε αρχικά, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

«Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι ο πρωθυπουργός αρκέστηκε στο να περιγράψει πώς θα επιστρέψει λίγα περισσότερα ψίχουλα από τα πολλά που παίρνει μέσα από την έμμεση φορολογία. Το ζήτημα είναι ότι ο Έλληνας δεν θέλει να βρίσκεται με το χέρι απλωμένο. Θέλει να μπορεί να ζει σε μια χώρα όπου θα δημιουργεί και θα ελπίζει με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς να εξαρτάται από κανέναν. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα που θα κάνει τον πολίτη αυτοδύναμο, μιας και υπάρχουν πολλές συζητήσεις περί αυτοδυναμίας. Αυτό δεν έχει ακουστεί μέχρι σήμερα και θα ακουστεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη το Σάββατο στις 7 το απόγευμα», πρόσθεσε.

«Η χώρα δεν κυβερνάται από επιμέρους μέτρα»

Ερωτηθείς εάν υπήρξε κάποια από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού που τον βρήκε σύμφωνο, ο συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε μεμονωμένα μέτρα, αλλά θα πρέπει να αφορά τη συνολική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής.

«Η χώρα δεν κυβερνάται από επιμέρους μέτρα. Κυβερνάται από συνολικές πολιτικές. Η συνολική πολιτική της κυβέρνησης μας έχει οδηγήσει σε αυτό το σημείο. Άνθρωποι οι οποίοι τα έκαναν όλα σωστά, που στην κρίση τούς είπαμε “σφίξτε το ζωνάρι” και το έσφιξαν, νέα παιδιά στα οποία είπαμε “σπουδάστε, δουλέψτε και, αν τα καταφέρετε, θα ζήσετε καλά, πιθανώς και καλύτερα από τους γονείς σας”, αλλά και άνθρωποι που αντιμετώπισαν κάποια αναποδιά και στη συνέχεια προσπάθησαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, βρίσκονται σήμερα σε έναν κοινό παρονομαστή: ασφυκτιούν», ανέφερε.

Η ακρίβεια και οι «πολίτες χαμηλών προσδοκιών»

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η ακρίβεια επηρεάζει πλέον ακόμη και τις καθημερινές επιλογές των νοικοκυριών, σημείωσε: «Βλέπουμε ανθρώπους —όλοι έχουμε φίλους και γνωστούς, το ζούμε και εμείς οι ίδιοι— να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, να παίρνουν προϊόντα τα οποία βρίσκονταν για χρόνια στο μηνιαίο καλάθι τους, να τα κοιτάζουν και να τα ξαναβάζουν στο ράφι. Αυτή είναι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοί οι πολίτες σάς φαίνονται αυτοδύναμοι; Γιατί εμένα μου φαίνονται πολίτες χαμηλών προσδοκιών. Και δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει σε εμάς ως λαό, να είμαστε πολίτες χαμηλών προσδοκιών».

Η πρόταση για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

Αναφερόμενος στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον περιορισμό της ακρίβειας, ο Λευτέρης Καρχιμάκης έδωσε έμφαση στη ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Πρόκειται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ εταιρειών του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου και οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρεάζουν την τελική τιμή με την οποία φθάνουν αρκετά προϊόντα στο ράφι.

«Το πρώτο που θα κάναμε είναι να ρυθμίσουμε τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Είναι ένας τεχνικός όρος, αλλά μπορούμε να τον πούμε απλά: είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές βάζουν “καπέλο” στα προϊόντα που βλέπουμε στο ράφι. Το αποτέλεσμα είναι ο ίδιος καφές, της ίδιας μάρκας και στα ίδια γραμμάρια, να πωλείται 12,80 ευρώ στην Ελλάδα, 8,20 ευρώ στην Ολλανδία και 7,80 ευρώ στη Γερμανία, με τους αντίστοιχους μισθούς Ελλάδας, Ολλανδίας και Γερμανίας. Είναι λογικό; Εμείς λέμε καθόλου. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει προχωρήσει σε επαρκή ρύθμιση των ενδοομιλικών συναλλαγών», υποστήριξε.

Ενισχυμένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ως δεύτερη παρέμβαση πρόταξε την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης στην αγορά, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής αυστηρότερων διοικητικών κυρώσεων. «Θα δημιουργούσαμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού στα πρότυπα της Ιταλίας, η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει στην αγορά και να διαδραματίζει τον ρόλο του συνηγόρου του καταναλωτή. Η σημερινή Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν κάνει αυτό που πρέπει. Κάνει αυτό που μπορεί, μέσα στα όρια που της έχει θέσει ο νόμος. Εμείς προτείνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο θα της δίνει μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης, αλλά και τη δυνατότητα να επιβάλλει μεγαλύτερα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις», σημείωσε.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε στην αγορά των καυσίμων και στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών διύλισης. Όπως είπε, η υφιστάμενη Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να παρέμβει αποτελεσματικά απέναντι σε φαινόμενα υπερκερδών. «Ο προηγούμενος πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κύριος Λιανός, κατάφερε να “πιάσει” τις εταιρείες διύλισης και καυσίμων όπως έπιασαν οι Αμερικανοί τον Αλ Καπόνε: για παρεμπίπτοντα ζητήματα. Δεν τους είπε “βγάζετε υπερκέρδη εις βάρος του ελληνικού λαού”, αλλά διαπίστωσε παραβάσεις στον τρόπο αποθήκευσης. Εκεί τους επέβαλε πρόστιμα και τους ανάγκασε να ρίξουν για ένα διάστημα τις τιμές. Αυτό, όμως, δεν αντιμετώπισε το βασικό πρόβλημα και γι’ αυτό οι τιμές ανέβηκαν ξανά. Εμείς λέμε ότι η Επιτροπή πρέπει να έχει μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης. Πρόκειται για μέτρα που μπορούν να ελαφρύνουν άμεσα τον κόσμο», ανέφερε.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική κρίση

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τη στεγαστική κρίση, την οποία ο Λευτέρης Καρχιμάκης συνέδεσε με τη ραγδαία αύξηση των ενοικίων και την αδυναμία πολλών νέων ανθρώπων και οικογενειών να εξασφαλίσουν προσιτή κατοικία. Όπως επισήμανε, αρκετές από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη είχαν παρουσιαστεί από το ΠΑΣΟΚ πριν από περίπου δύο χρόνια, στο πλαίσιο του σχεδίου «Generation Rent».

Μεταξύ των προτάσεων που ανέπτυξε ήταν η θεσμοθέτηση ζωνών στεγαστικής πίεσης, η επιβολή περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές όπου καταγράφεται σοβαρή έλλειψη κατοικιών, η θέσπιση πλαφόν στο ποσοστό αύξησης των ενοικίων και η αξιοποίηση των κενών ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και στους δήμους.

«Οι ζώνες στεγαστικής πίεσης είναι περιοχές των πόλεων οι οποίες έχουν γίνει υπερβολικά ακριβές σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα των μισθών. Σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να παρεμβαίνεις στοχευμένα, τόσο με περιορισμό του Airbnb όσο και με πλαφόν στα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Δεν γίνεται να βλέπουμε περιστατικά όπως αυτό στη Θεσσαλονίκη, όπου μόλις έληξε το συμβόλαιο μιας φοιτήτριας, της ζήτησαν αύξηση 100%», ανέφερε.

Σχέδιο αξιοποίησης 40.000 κενών ακινήτων

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε μία τετραετία θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και να αποδοθούν προς χρήση περίπου 40.000 κενά ακίνητα του Δημοσίου και των δήμων, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. «Αυτό δεν θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό και παράλληλα θα περιόριζε το κόστος για τις οικογένειες. Θα δημιουργούσε, επίσης, ένα περιουσιακό στοιχείο για το κράτος, διότι σήμερα πολλά από αυτά τα ακίνητα παραμένουν κλειστά και ρημάζουν. Για να είναι τα ακίνητα του Δημοσίου ζωντανά και καλοδιατηρημένα, χρειάζονται ανθρώπους μέσα σε αυτά. Διαφορετικά, κανείς δεν τα φροντίζει», σημείωσε.

«Η μόνη αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική»

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας, χαρακτηρίζοντάς το «τη μόνη αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική αυτή τη στιγμή». «Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός διεκδικεί κάτι πολύ συγκεκριμένο: αλλαγή πορείας, ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και προοπτική», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος ενισχύει στους πολίτες τη λογική του «τουλάχιστον γνωρίζουμε τον διάβολο που έχουμε απέναντί μας», εκτίμησε όμως ότι αυτό το επιχείρημα «έχει κοντά ποδάρια».

«Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Είναι ένα κόμμα που διαθέτει στελέχη με πολιτική αξιοπιστία. Και η πολιτική αξιοπιστία προκύπτει από το γεγονός ότι βρίσκονται νέοι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή, οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Έχουμε τις δουλειές μας, τις ζωές μας, είμαστε κανονικοί άνθρωποι και διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν ζούμε εμείς καλά και διεκδικούμε κάτι για κάποιον τρίτο. Διεκδικούμε για τους φίλους μας, για τους ανθρώπους με τους οποίους μεγαλώσαμε και τους βλέπουμε να δυσκολεύονται. Διεκδικούμε και για τον ίδιο μας τον εαυτό», σημείωσε.

Οι προτάσεις για λογοδοσία και διαφάνεια

Ο συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προϋποθέτει συγκεκριμένους και μόνιμους μηχανισμούς λογοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στην αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών και στην ουσιαστικότερη εξέταση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.

«Δεν γίνεται να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών, τους υπουργούς και όλους τους υπόλοιπους. Πρέπει να τελειώνουμε με την κοροϊδία του άρθρου 86. Παράλληλα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εξετάζουμε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Να μη βλέπουμε μονάχα το “έσχες”, δηλαδή τι έχει κάποιος, αλλά και το “πόθεν”, πού τα βρήκε. Αυτές είναι προτάσεις λογοδοσίας που μπορούν να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Εάν επανέλθει αυτή η εμπιστοσύνη, τότε μπορούν να ακουστούν πολύ πιο εύκολα και οι ουσιαστικές πολιτικές προτάσεις», τόνισε.

Η κατάρτιση του προγράμματος μαζί με την κοινωνία

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο πολιτικό μέλλον του ίδιου. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης απέφυγε αρχικά να τοποθετήσει στο επίκεντρο την προσωπική του πορεία, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει “εγώ” στην πολιτική» και ότι το μέλλον της προοδευτικής παράταξης και του δημοκρατικού σοσιαλισμού «περνά μέσα από το ΠΑΣΟΚ». Μιλώντας για τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος, ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τού πρότεινε μετά τις ευρωεκλογές να αναλάβει τον συντονισμό της σχετικής προσπάθειας. Όπως είπε, στόχος ήταν να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται τα εκλογικά και κυβερνητικά προγράμματα στην Ελλάδα, με μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας και των παραγωγικών φορέων.

«Σταματήσαμε τη λογική να μαζεύονται πέντε “καθηγητάδες” σε ένα δωμάτιο και να λένε “τι προγραμματάρα φτιάξαμε”. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε το πρόγραμμα μαζί με την κοινωνία. Γι’ αυτό γυρίσαμε ολόκληρη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας 12 περιφερειακά συνέδρια και συνομιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην ήταν καν ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι όλα τα εργατικά κέντρα ΠΑΣΟΚ, ούτε όλοι οι επιμελητηριακοί φορείς, οι ενώσεις καταναλωτών ή οι ενώσεις παραγωγών. Μιλήσαμε με αυτούς τους ανθρώπους για να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας», ανέφερε.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στη Δυτική Αθήνα

Στην ερώτηση εάν το επόμενο βήμα του θα μπορούσε να είναι η υποψηφιότητά του στις εθνικές εκλογές, απάντησε ότι όλα τα στελέχη του κόμματος θα δώσουν τη μάχη «στην πρώτη γραμμή», προσθέτοντας: «Σε αυτό το πλαίσιο θέτω και εγώ τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών». Όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν αυτή η τοποθέτηση προαναγγέλλει την υποψηφιότητά του για τη Βουλή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, χωρίς να παρουσιάσει ως ειλημμένη μια απόφαση που προϋποθέτει την έγκριση των κομματικών οργάνων. «Εφόσον προταθεί και από την αντίστοιχη επιτροπή. Εγώ δραστηριοποιούμαι στη Δυτική Αθήνα, στις γειτονιές των ανθρώπων που πράγματι παράγουν, πράγματι μοχθούν και πράγματι ξυπνούν νωρίς το πρωί», κατέληξε.

Δείτε το σχετικό βίντεο της συνέντευξης, εδώ: