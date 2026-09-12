Στη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την παρουσία του στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συνεργασία επιλογή με σαφές θεσμικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Όπως σημείωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη θητεία του στην Περιφέρεια, υλοποιήθηκε το 75% του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής συμφωνίας των δύο φορέων, που προβλέπει τη χρηματοδότηση με 1,5 εκατ. ευρώ της αναβάθμισης των κτιρίων του EPLO. «Δεν επενδύουμε μόνο σε κτίρια και εξοπλισμό. Επενδύουμε σε έναν διεθνή θεσμό που τιμά τη χώρα μας και ενισχύει την παρουσία της Αττικής στον παγκόσμιο χάρτη της γνώσης, του δικαίου και των θεσμών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στη δυνατότητα του οργανισμού να οργανώνει μεταπτυχιακά προγράμματα, επισήμανε τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για περαιτέρω συνέργειες των δύο πλευρών, σημειώνοντας ότι «η συνεργασία μας με τον EPLO έχει για εμάς στρατηγικό χαρακτήρα. Και θέλουμε να την κάνουμε ακόμη πιο βαθιά, πιο δημιουργική και πιο ουσιαστική».

Ξεχωριστή μνεία έκανε ο περιφερειάρχης, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Γιάννη Σελίμη και τη μακροχρόνια σχέση του με τον EPLO, καθώς και στον διευθυντή του οργανισμού, Σπύρο Φλογαΐτη, τονίζοντας ότι «η προσωπική του σφραγίδα στην πορεία του EPLO είναι ανεξίτηλη και η προσφορά του στη χώρα μας πολύτιμη».

Νωρίτερα στον χαιρετισμό του, ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη διεθνή εμβέλεια και τη διαχρονική προσφορά του Οργανισμού, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο του στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Όπως επισήμανε, ο EPLO έχει εξελιχθεί σε διεθνή θεσμό με παρουσία σε δεκάδες χώρες, υπηρετώντας αρχές που βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας: το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και την ενίσχυση των θεσμών. «Το έργο του δεν περιορίζεται στη θεωρητική παραγωγή γνώσης. Μεταφράζει τη γνώση σε θεσμική εμπειρία, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και μεταρρυθμίσεις», σημείωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ανάμεσα στους δεκάδες κορυφαίους καθηγητές από διεθνή πανεπιστήμια, τους διπλωμάτες και τους εκπροσώπους χωρών-μελών του EPLO που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, ξεχώρισε η παρουσία του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού και διακεκριμένου ακαδημαϊκού Τζουλιάνο Αμάτο, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών εκπρόσωπος της χώρας του στον οργανισμό. Μάλιστα ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του για τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Περιφέρειες στη σύγχρονη Ευρώπη.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του EPLO, ο Νίκος Χαρδαλιάς συνοδευόμενος από τη διοίκηση του οργανισμού, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις που ανακαινίστηκαν με πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου έχουν υπογράψει προγραμματική συμφωνία για το έργο αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υποδομών και του εξοπλισμού του οργανισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ. Το έργο βρίσκεται πλέον σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ η χρηματοδότηση που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια, προσεγγίζει τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά τις εγκαταστάσεις του EPLO στα Λεγραινά, καθώς και στα κτίρια του Οργανισμού στην Πλάκα και το Κολωνάκι. Οι εργασίες περιλαμβάνουν λειτουργικές αναδιαρρυθμίσεις και δημιουργία πολυμορφικών αιθουσών διδασκαλίας, επέκταση της βιβλιοθήκης, αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δικτύων φωτισμού, ύδρευσης και κλιματισμού, ενεργειακή αναβάθμιση, ενίσχυση της προσβασιμότητας καθώς και αναμόρφωση των εξωτερικών χώρων και των χώρων στάθμευσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του EPLO και δημιουργούνται σύγχρονες υποδομές για την εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Οργανισμού, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της Αττικής ως έδρας διεθνούς θεσμού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.