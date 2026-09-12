Το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 και στην παρακαταθήκη που θα αφήσει στις επόμενες γενιές στρέφει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την επίσημη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, θέτει στο επίκεντρο την πορεία της χώρας και το ερώτημα για το μέλλον που θέλουμε να διαμορφώσουμε.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έδωσε το περίγραμμα του οράματος της ΝΔ για την Ελλάδα που φιλοδοξούμε να χτίσουμε. Δεν μας αρκεί μια Ελλάδα που θα έχει γίνει λίγο καλύτερη από την Ελλάδα του παρελθόντος. Ο στόχος είναι πολύ πιο υψηλός: θέλουμε μια Ελλάδα παραγωγική, θεσμικά ισχυρή, κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντικά ανθεκτική και ασφαλή. Μια Ελλάδα που θα βρίσκεται στον πυρήνα των ισχυρών κρατών της Ευρώπης. Δεν μας αρκεί να στοχεύουμε στη σύγκλιση με την Ευρώπη, πρέπει πια να δουλέψουμε για ιστορικές υπερβάσεις».

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει: «Έχοντας ως ορίζοντα το 2030, η Ελλάδα χρειάζεται ένα μεγαλύτερο άλμα ποιότητας. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποκτήσουν μετρήσιμο κοινωνικό αποτέλεσμα και να αποτυπωθούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αυτό σημαίνει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, υψηλότερα εισοδήματα και ισχυρότερη παραγωγική βάση. Σημαίνει ανεργία κάτω από το 6%, ανάπτυξη άνω του 2% ετησίως, μέσο μισθό που θα ξεπερνά τα 1.800 ευρώ και κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Οι στόχοι αυτοί και οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν είναι απλοί οικονομικοί δείκτες. Αποκτούν νόημα γιατί μεταφράζονται σε οικονομική ασφάλεια, σε μεγαλύτερη δυνατότητα αποταμίευσης, σε περισσότερες επιλογές για τους νέους και σε αξιοπρεπέστερη ζωή για κάθε οικογένεια.

Η ανάπτυξη πρέπει επίσης να αλλάξει περιεχόμενο. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη μεταποίηση, βιομηχανία, έρευνα, τεχνολογία και εξαγωγές. Οι επενδύσεις πρέπει να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ και να κατευθυνθούν σε δραστηριότητες που αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας».

Όπως εξηγεί: «Η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι η βάση στήριξης για όλα όσα αναφέρθηκαν. Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2030 και η κατάκτηση της ανώτερης επενδυτικής βαθμίδας θα ενισχύσουν την αυτονομία και την αξιοπιστία της χώρας. Η σταθερότητα είναι η προϋπόθεση για καλύτερους μισθούς, ισχυρότερο κοινωνικό κράτος και περισσότερες δημόσιες επενδύσεις.

Η “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας” είναι, τελικά, μια συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργεί η Ελλάδα. Με περισσότερη παραγωγή, καλύτερους θεσμούς, κοινωνική προστασία, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και εθνική ασφάλεια.

Το 2030 δεν πρέπει να μας βρει απλώς σε μια επετειακή αναδρομή. Πρέπει να μας βρει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ισχυρότερη οικονομία και καλύτερο κράτος. Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να ξεπερνά τις κρίσεις. Το επόμενο βήμα είναι να αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργεί διαρκή πρόοδο».

«Η Ελλάδα του 2030 δεν είναι σύνθημα. Είναι στόχος εθνικός. Η πρόσκλησή μας προς τους πολίτες για να τη χτίσουμε όλοι μαζί είναι ανοιχτή. Αυτό ήταν το νόημα των διακηρύξεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και αυτή είναι η δική μας δέσμευση απέναντι στην κοινωνία ως η κατεξοχήν ιστορική πολιτική παράταξη της ευθύνης», καταλήγει σε άρθρο του στο liberal.gr, ο υπουργός Επικρατείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.