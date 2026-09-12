Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια.

Στην μακρά κομματική του ζωή, ο υπηρέτησε το ΚΚΕ από θέσεις ευθύνης.

Υπήρξε γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, εκλεγμένος στο 2ο Συνέδριό της και μέχρι το 1986. Διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του ΠΓ της Κεντρικής Επιτροπής, όπου και εκλέχτηκε πρώτη φορά μέλος της στο 10ο Συνέδριο.

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη.

Υπήρξε μέλος της Νεολαίας ΕΔΑ το 1962, κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών εξορίστηκε στη Γυάρο, στη Λέρο και στον Ωρωπό.

Εκλέχτηκε στην ΚΕ του ΚΚΕ το 1978 ενώ υπήρξε Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ από το 1979 έως το 1986. Ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ από το 1986 έως το 2009. Υπήρξε Νομαρχιακός σύμβουλος της Αθήνας από το 1994 έως το 2002 και από το 2002 Δημοτικός σύμβουλος μέχρι το 2007.