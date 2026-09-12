Στο σύνολο των πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ημερών αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε σημερινές του δηλώσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι κυβερνητικές εξαγγελίες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά και η επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Καστελλόριζο.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, μιλώντας στο Open, είπε αρχικά: «Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια προσπάθεια να ανεβαίνουμε ένα σκαλί και να υπάρχει μια βελτίωση, η οποία θα “εισπράττεται”, εντός εκτός εισαγωγικών, από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες».

«Φέτος η προσπάθεια ήταν σε όσο το δυνατόν περισσότερους, όσο το δυνατόν περισσότερα, μέχρι εκεί που μπορούμε. Δεν θα κάναμε κάτι, σε καμία περίπτωση, που θα το βρίσκαμε μπροστά μας, που θα το έβρισκε η χώρα μπροστά της», διαβεβαίωσε και συνέχισε: «Σήμερα ο πρωθυπουργός είναι στο Καστελλόριζο και πέραν των υπόλοιπων συμβολισμών, υπάρχει και αυτός: πριν 17 χρόνια από εκεί ανακοινώθηκε ότι η χώρα μπαίνει σε καθεστώς δανειοδότησης και σε ένα μηχανισμό. Είμαστε σε άλλη φάση και είναι θετικό ότι σε κάθε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν συζητάμε για μέτρα περιοριστικά ή λιτότητας, συζητάμε για μέτρα βελτίωσης», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, αναφορικά με τις αντιδράσεις επαγγελματικών φορέων στο κυβερνητικό «καλάθι», είπε ότι «κανείς δεν θα είναι πλήρως ευχαριστημένος», αλλά τόνισε ότι «η δική μας προσπάθεια ήταν να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους», και μαζί, «τους ελευθεροεπαγγελματίες, τους αγρότες, εκείνους που αποτελούν την κινητήριο δύναμη του παραγωγικού μηχανισμού της χώρας. Να μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε έτι περαιτέρω συνεχίζοντας μια ενίσχυση που ήδη υπάρχει».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Θανάσης Κοντογεώργης ανέφερε ότι «ο κ. Μπρατάκος και εκ του ρόλου του, και καλά κάνει, αναδεικνύει τα θέματα που απασχολούν πιο πολύ τον κλάδο», τον οποίο εκπροσωπεί.

Σε αυτό το σημείο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρθηκε εκτενώς στις κυβερνητικές δράσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο: «Από τον Μάρτιο και μετά, στις φορολογικές δηλώσεις οι ελευθεροεπαγγελματίες θα δουν τα αποτελέσματα της περυσινής φορολογικής μεταρρύθμισης. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια ούτε μία επιχείρηση δεν θα πληρώνει φόρο επιτηδεύματος είναι κάτι θετικό. Και με την αλλαγή των τεκμηρίων περίπου 200.000 ελευθεροεπαγγελματίες θα δουν μια σημαντική απομείωση στον φόρο που καταβάλλουν».

Η συζήτηση στράφηκε στην πολιτική αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχετικά με τα προγράμματα. Ο Θανάσης Κοντογεώργης διευκρίνισε ότι η εκτίμησή του για το κόστος του προγράμματος της ΕΛΑΣ, ύψους 18 δισ. ευρώ, δεν έγινε τώρα, αλλά «λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα, όπου άρχισε να προτείνει κάποια μέτρα».

«Η βίαιη διαγραφή οφειλών που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας με τον συμψηφισμό του αναβαλλόμενου φόρου που θα γινόταν το 2028, είχε κόστος 8 δισ., το οποίο κάποιος θα το πλήρωνε», σημείωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ όσων «ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε με ένα στόμφο» και του «non paper που μοιράσθηκε από το οικονομικό επιτελείο» της ΕΛΑΣ. «Αν δεν υπάρχει προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης, (τουλάχιστον) υπάρχει μεγάλη προχειρότητα και δεν θα αναφερθώ στις ακραίες εκφράσεις που ακούστηκαν για τις θυρίδες, την παγκόσμια βάση δεδομένων κ.ά.».

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι υπάρχει διαφορά και ανάμεσα σε «αυτά που είπε αρχικά ο κ. Τσίπρας και αυτά που είπε χθες ο κ. Κουτεντάκης, ότι (το κόστος) είναι 7,5 δισ. ετησίως και όχι στην τετραετία, δηλαδή 30 δισ.». Όπως σχολίασε, αυτό δείχνει «προχειρότητα, η οποία δεν σε κάνει να αισθάνεσαι μια ασφάλεια».

«Η κυβέρνηση προφανώς και θα πάει το προεκλογικό πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο». Αλλά και «τα μέτρα που θα φέρουμε στη Βουλή θα έρθουν μαζί με την ανάλογη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου».

Αλλάζοντας θέμα και μιλώντας για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, έδωσε έμφαση στις τουρκικές αντιδράσεις, λέγοντας: «Δεν θα ρωτήσει ο πρωθυπουργός πότε και πού θα πάει».

«Είναι μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Είναι μια κίνηση εθνικής αυτοπεποίθησης, ήπιας ισχύος, κίνηση προστασίας των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας».

«Εμάς μας ενδιαφέρει κάθε γωνιά της πατρίδας μας» υπογράμμισε ο ίδιος, τονίζοντας την «προσπάθεια που κάνουμε για ανάπτυξη και συνοχή», και η οποία αφορά «τα μικρά, ακριτικά νησιά και για αυτά θα μιλήσει ο πρωθυπουργός σήμερα από το Καστελλόριζο».

Τέλος, ο Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε στον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Τον χαρακτήρισε άνθρωπο που είχε ακολουθήσει τη δική του πορεία και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, ενώ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας σχετικά με την ανάγκη για αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων.