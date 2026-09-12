Προβάδισμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων εξασφαλίζει η Νέα Δημοκρατία στην πολιτική αντιπαράθεση, την ώρα που η ΕΛΑΣ ενισχύει τη θέση της στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο, σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Prorata.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για την «Εφημερίδα των Συντακτών» και αποτυπώνει οριακές, αλλά αξιοσημείωτες μεταβολές σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η οποία είχε διεξαχθεί τον περασμένο Ιούλιο. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 16,5%, έχοντας αυξήσει τη δύναμή της κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 9%, ενισχυμένο κατά μισή μονάδα σε σχέση με την έρευνα του Ιουλίου.

Μικρή βελτίωση των ποσοστών τους παρουσιάζουν επίσης η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Στον αντίποδα, απώλειες καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ νέα υποχώρηση εμφανίζει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού. Σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο εξακολουθεί να κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέτρηση, παραμένει κάτω από το εκλογικό όριο εισόδου στη Βουλή.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 25,5% και η ΕΛΑΣ 16,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9%, η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%.

Στο 3% καταγράφεται το ΜέΡΑ25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 1,5% και οι Δημοκράτες στο 1%. Ποσοστό 4% επιλέγει κάποιο άλλο κόμμα, την ώρα που το 12% των ερωτηθέντων δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσει.

Πώς αξιολογούνται οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Περιορισμένες εμφανίζονται οι προσδοκίες των πολιτών από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μόλις το 17% εκτιμά ότι τα μέτρα που παρουσιάστηκαν μπορούν να βελτιώσουν αρκετά ή πολύ την καθημερινότητά του. Αντίθετα, το 82% θεωρεί ότι η επίδρασή τους θα είναι μικρή ή δεν θα επιφέρει καμία ουσιαστική βελτίωση.

Αρνητικό είναι το ισοζύγιο και στην αποτίμηση των εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Θετική άποψη εκφράζει το 29% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, ενώ το 69% τις αξιολογεί αρνητικά.

Ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής των κυβερνητικών δεσμεύσεων, το 38% πιστεύει ότι μια κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα υλοποιούσε σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα ανακοίνωσε. Διαφορετική εκτίμηση διατυπώνει το 47%, το οποίο θεωρεί ότι τελικά θα εφαρμοστούν λίγα ή σχεδόν τίποτα.

Ακόμη χαμηλότερες είναι οι προσδοκίες για την εφαρμογή του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το 26% εκτιμά ότι μια δική του κυβέρνηση θα υλοποιούσε σχεδόν όλες ή αρκετές από τις δεσμεύσεις της, ενώ το 59% απαντά ότι θα έκαναν πράξη λίγα ή σχεδόν τίποτα από όσα εξαγγέλθηκαν.

Κυρίαρχο πρόβλημα η ακρίβεια

Η αύξηση του κόστους ζωής εξακολουθεί να αποτελεί μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες. Το 78% τοποθετεί την ακρίβεια στην κορυφή των ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητά του.

Στη δεύτερη θέση, με 44%, βρίσκονται τα θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, τη διαφθορά και τη διαφάνεια. Ακολουθούν οι χαμηλές αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας με 25%, ενώ το 21% αναδεικνύει ως βασική προτεραιότητα την κατάσταση στον χώρο της Υγείας.

Προβάδισμα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27%. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 16%, ενώ αρκετά χαμηλότερα, στο 6%, βρίσκονται ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από 4% συγκεντρώνουν η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι απαντούν για ένα κόμμα Σαμαρά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διερεύνηση της πιθανής εκλογικής απήχησης ενός νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά», σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες εμφανίζονται απολύτως αρνητικοί.

Συγκεκριμένα, το 74% απαντά ότι «είναι εντελώς απίθανο, το αποκλείω», ενώ το 15% επιλέγει την απάντηση «όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω». Την ίδια στιγμή, το 5% δηλώνει ότι είναι «αρκετά πιθανό» να στηρίξει έναν τέτοιο πολιτικό σχηματισμό και το 4% απαντά «πολύ πιθανό».