Από τη Μεγίστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να στείλει μηνύματα με το πρώτο να απευθύνεται στην Άγκυρα, λέγοντας ότι η χώρα μας είναι υπέρ των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας αλλά υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση να υπάρχει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο.

Η Αθήνα δεν κάνει καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και δεν δέχεται καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας.

«Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα», είχε τονίσει πρόσφατα ο πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει».

Υπενθυμίζεται ότι με προεδρικά διατάγματα υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον Ερντογάν, η Τουρκία προχώρησε στην επίσημη ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το ένα από αυτά «πνίγει» το Καστελόριζο.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Αθήνας, η οποία τη χαρακτήρισε παράνομη με το υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών.

Το κλείσιμο ενός κύκλου

Το δεύτερο μήνυμα απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας με τον πρωθυπουργό να δίνει το σύνθημα ότι ήρθε η ώρα να ξεχάσουμε το «Καστελόριζο» του Γιώργου Παπανδρέου, όταν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωνε από εκεί πριν από 16 χρόνια ότι η χώρα μας προσφεύγει στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και στο ΔΝΤ. Η εικόνα αυτή «στοίχειωσε» τους Έλληνες με τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει διάγγελμα με φόντο το υπέροχο αυτό νησί. Η Ελλάδα όμως του 2026 δεν έχει καμία σχέση με το 2010 θα υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, Νίκο Ασβέστη, και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, σηματοδοτώντας το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι το Κοινοβούλιο θα ανακαινίσει δύο σπίτια για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών.

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου.