Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του τομεάρχη Οικονομικών του κόμματος, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, στο Action24.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι ο κ. Κουτεντάκης διέψευσε τον ισχυρισμό πως τα 7,5 δισ. ευρώ αποτελούν το συνολικό κόστος του προγράμματος σε βάθος τετραετίας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ετήσιες δαπάνες. Με βάση αυτή την τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης ανεβάζει το σχετικό κόστος στα 30 δισ. ευρώ για την τετραετία και κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για «πολιτική εξαπάτηση».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Χθες το βράδυ, ο κ. Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε, τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και το κόμμα του, ως «κοστολογημένο» πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Και, παρά το γεγονός ότι ακόμα και τα 7,5 δισεκατομμύρια ετησίως, άρα τα 30 δισεκατομμύρια στην τετραετία, του κ. Κουτεντάκη απέχουν κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση, η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας.