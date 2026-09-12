Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε μια δύσκολη στιγμή.

«Ένα δευτερόλεπτο μπορεί να κάνει τη διαφορά», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ, αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης των βασικών πρώτων βοηθειών.

«Με τη νέα θητεία, οι Πρώτες Βοήθειες εντάσσονται στην εκπαίδευση των Οπλιτών και η αντιμετώπιση του πολεμικού τραύματος καθίσταται μέρος της επιχειρησιακής ετοιμότητας», εξήγησε.

Όπως επισήμανε ο Νίκος Δένδιας, για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις:

Οι Οπλίτες εκπαιδεύονται στις Πρώτες Βοήθειες και την ΚΑΡΠΑ.

Κάθε Οπλίτης φέρει ατομικό εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών.

Υπάρχει ειδικότητα Επαγγελματία Οπλίτη Διασώστη.

Δημιουργείται πρότυπο Διακλαδικό Κέντρο Τραύματος στο 401 ΓΣΝΑ.

«Οι γνώσεις των Οπλιτών στις Πρώτες Βοήθειες αποτελούν προστιθέμενη αξία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και μπορεί να αποδειχθούν σωτήριες για τους συνάνθρωπους τους, μετά τη στρατιωτική θητεία».