«Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” έχει ήδη αφήσει ένα ισχυρό και απτό αποτύπωμα στις σχολικές υποδομές της χώρας», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Η δήλωσή του έγινε με αφορμή την ανανεωμένη εικόνα που απέκτησαν 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε δύο χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου». Στη Β΄ Φάση του προγράμματος, οι φετινές παρεμβάσεις αφορούν 240 σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Μετά την πρώτη φάση του προγράμματος, πέρυσι, κατά την οποία ανακαινίστηκαν περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες, η δεύτερη φάση επεκτείνει το αποτύπωμα του προγράμματος, με εργασίες στα σχολεία της επικράτειας: από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως την Κρήτη και από τα νησιά του Αιγαίου έως την Πελοπόννησο.

Η δεύτερη φάση υλοποιείται από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ Α.Ε.), με χρηματοδότηση από δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς – μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολικού κτιρίου, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εξωτερικούς και εσωτερικούς χρωματισμούς, κατασκευή, επισκευή και ανακαίνιση χώρων υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων WC ΑμεΑ, κατασκευή ή επισκευή ραμπών προσβασιμότητας, βελτίωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ και παιδικών χαρών στα νηπιαγωγεία, καθώς και μονώσεις δωμάτων ή επισκευές κεραμοσκεπών.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν πριν από το πρώτο κουδούνι στη συντριπτική πλειονότητα των 240 σχολείων, ενώ συνεχίζονται σε έναν πολύ μικρό αριθμό σχολικών μονάδων, λόγω ειδικών τεχνικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Βόλου και της Αγριάς, οι παρεμβάσεις πρόκειται να περατωθούν τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Στους Αγίους Αναργύρους, στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο η εξέλιξη της εργολαβίας συνδέεται με μελέτη στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης, ενώ στo Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κάσου υλοποιείται πλάνο ριζικής αναμόρφωσης του σχολικού συγκροτήματος και τα έργα θα τελειώσουν το καλοκαίρι.

Οι 240 σχολικές μονάδες ανά περιφέρεια

Οι περισσότερες σχολικές μονάδες, που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο της Β Φάσης του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», εντοπίζονται στην Αττική, με 107 σχολεία, και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 28, η Πελοπόννησος με 19, η Δυτική Ελλάδα και η Θεσσαλία με 15 σχολεία η καθεμία, η Κρήτη με 14, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 10, η Στερεά Ελλάδα με 7, το Νότιο Αιγαίο με 6, το Βόρειο Αιγαίο, η Ήπειρος και τα Ιόνια Νησιά με 5 σχολεία η καθεμία και η Δυτική Μακεδονία με 4.

Ο Χρίστος Δήμας, δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” έχει ήδη αφήσει ένα ισχυρό και απτό αποτύπωμα στις σχολικές υποδομές της χώρας. Μετά την επιτυχή πρώτη φάση, φέτος προχωρήσαμε στη δεύτερη φάση με παρεμβάσεις σε 240 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Έτσι, μέσα σε δύο χρόνια, το πρόγραμμα προσεγγίζει συνολικά τα 700 σχολεία.

Οι παρεμβάσεις είναι ουσιαστικές και βελτιώνουν την καθημερινότητα τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας ασφαλέστερους, πιο λειτουργικούς, προσβάσιμους και σύγχρονους χώρους εκπαίδευσης.

Και η δεύτερη φάση υλοποιείται χάρη στη δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, την οποία ευχαριστούμε για αυτή τη σημαντική συνεισφορά, για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, γιατί κάθε παιδί, σε κάθε πόλη, χωριό και νησί της χώρας, αξίζει ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον και καλύτερες προοπτικές για το μέλλον του».

17 υπερσύγχρονα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία

Υπενθυμίζεται ότι ταυτόχρονα με το πρόγραμμα «Μαριέτα Γιαννάκου», το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιεί και το μεγάλο έργο κατασκευής 17 νέων υπερσύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία, όπου για πρώτη φορά, εκτός από την κατασκευή, ο εργολάβος αναλαμβάνει και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων για 25 χρόνια.

Την προσεχή εβδομάδα πρόκειται να γίνουν τα εγκαίνια στο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, ένα βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 3.154 τ.μ.. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τρία ακόμη σχολεία: το 1ο Λύκειο Πολίχνης, το ΓΕΛ Ευκαρπίας και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, στα εγκαίνια του οποίου παρέστη και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.