Στο Καστελόριζο βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας τριήμερη επίσκεψη με έντονο εθνικό, γεωπολιτικό αλλά και οικονομικό συμβολισμό.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας συμπίπτει με νέα άνοδο της έντασης στο Αιγαίο και επανάληψη της αναθεωρητικής ρητορικής από την Άγκυρα, γεγονός που προσδίδει στην επίσκεψη χαρακτήρα έμπρακτου μηνύματος κυριαρχίας και στήριξης των ακριτικών νησιών.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη. Κεντρικός άξονας της επίσκεψης είναι, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, η διαβεβαίωση ότι «κανείς δεν είναι μόνος», ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Σήμερα σε Ρω και Στρογγύλη

Στο πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνεται συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και περιοδεία σε έργα και υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρω και στη Στρογγύλη, δύο νησίδες με ιδιαίτερη σημασία για το σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Στη Ρω ο πρωθυπουργός αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στη Δέσποινα Αχλαδιώτη, τη θρυλική «Κυρά της Ρω», η οποία ύψωνε επί δεκαετίες την ελληνική σημαία στη βραχονησίδα και ταυτίστηκε με την αδιάλειπτη ελληνική παρουσία στην περιοχή. Η μετάβαση στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο κατοικημένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, ενισχύει περαιτέρω τον συμβολισμό της περιοδείας.

Οι παραβιάσεις πριν από την επίσκεψη

Το ταξίδι πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τη νέα τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, τρία ζεύγη τουρκικών F-16 και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν δέκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και ισάριθμες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Τέσσερα από τα τουρκικά μαχητικά ήταν οπλισμένα, ενώ καταγράφηκαν δύο εμπλοκές με ελληνικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν για την αναγνώριση και αναχαίτισή τους. Η χρονική εγγύτητα των περιστατικών με την άφιξη του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στην παρουσία του.

Το σκηνικό συμπληρώνουν η τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο κατά την ελληνική ανάγνωση επιχειρεί να αποκόψει το Καστελόριζο από τον υπόλοιπο νησιωτικό κορμό, καθώς και η NAVTEX για το ερευνητικό «TUBITAK MARMARA» νοτίως του νησιού, στην οποία η Αθήνα απάντησε με αντι-NAVTEX.

«Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα»

Η θέση που αναμένεται να επαναλάβει ο πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα επιδιώκει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά αποκλείει οποιαδήποτε συζήτηση για ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όπως έχει δηλώσει, η σταθερότητα «δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα».

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται την Κυριακή, με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου, όπου θα απευθύνει ομιλία.