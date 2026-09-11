Την προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ και το μήνυμα ότι το κόμμα μπορεί να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή επιχείρησε να αναδείξει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Νίκος Παππάς, κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ιστορικό, ξεχωριστό ρόλο να παίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η πορεία ανασυγκρότησης του κόμματος ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα είναι ενισχυμένος», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το κόμμα «γερό σκαρί» που άντεξε, όπως είπε, μεγάλες πολιτικές αναταράξεις.

«Δεν θα περιμένουμε τις συνεργασίες για να σαλπάρουμε»

Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτός σε προγραμματικές συνεργασίες, ωστόσο ξεκαθάρισε πως το κόμμα δεν θα επαναλάβει, όπως είπε, λάθη του παρελθόντος.

«Δεν θα κάνει το λάθος του παρελθόντος να περιμένει τις συνεργασίες για να δει αν θα σαλπάρει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές προγραμματικές θέσεις.

Όπως είπε, έχουν υπάρξει επαφές με τους Οικολόγους Πράσινους και την πρωτοβουλία του Νίκου Κοτζιά, ενώ απέκλεισε συνεργασία με το ΜέΡΑ25 και τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Οι προτάσεις για μισθούς, συντάξεις και ακρίβεια

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τις βασικές οικονομικές προτάσεις του κόμματος, μεταξύ των οποίων:

η καταβολή 13ου μισθού και 13ης σύνταξης,

μηδενικός ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα,

μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα,

προοδευτική φορολόγηση υψηλών μερισμάτων,

αξιοποίηση του ΕΦΚΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους,

αξιοποίηση ακινήτων που συνδέονται με μη εξυπηρετούμενα δάνεια για κοινωνική κατοικία.

Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την εφαρμογή των μέτρων, καλώντας την κυβέρνηση να αντιπαρατεθεί δημόσια με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα.

«Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στέλεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας», είπε.

Κριτική στην κυβέρνηση για οικονομία και παιδεία

Ο Νίκος Παππάς άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες δεν αποτελούν «απαράβατο ταβάνι» για όλες τις δαπάνες.

Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, έκανε λόγο για προβλήματα στη δημόσια παιδεία και στη δημογραφική κρίση, σημειώνοντας ότι υπάρχουν λιγότερα παιδιά στο εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Για τα πανεπιστήμια, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερρακάκη, υποστηρίζοντας ότι «το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το διαμάντι του στέμματος της ελληνικής εκπαίδευσης».

Η διαφοροποίηση από τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς για τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ και τις προτάσεις του για τη φορολόγηση του πλούτου, ο Νίκος Παππάς αναγνώρισε ότι υπάρχει πολιτική διαφοροποίηση.

«Δεν είναι κάτι κακό», είπε, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί τον δικό του δρόμο, με τις δικές του θέσεις και προτάσεις.

Για τη φορολόγηση του πλούτου ανέφερε ότι πρέπει να εντοπιστεί η πραγματική πηγή του, σημειώνοντας ότι «ο μεγάλος πλούτος θα βρεθεί στην πηγή».

«Δεν υπάρχει επιστροφή για όσους περιφέρουν την έδρα τους»

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε το ενδεχόμενο επιστροφής στελεχών που αποχώρησαν από το κόμμα και δεν εντάχθηκαν σε άλλον πολιτικό χώρο.

Ειδικά για όσους, όπως είπε, «περιφέρουν τη βουλευτική έδρα που απέκτησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό χρηματιστήριο», τόνισε ότι δεν υπάρχει ανοιχτή πόρτα επιστροφής.

Παράλληλα, δήλωσε υπερήφανος τόσο για τη δική του υπουργική θητεία όσο και για την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «γι’ αυτό δεν αλλάξαμε το λογότυπό μας».