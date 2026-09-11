Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής του ΜέΡΑ25 σε κυβέρνηση συνεργασίας στην οποία θα συμμετείχε ο πρώην πρωθυπουργός.

Μιλώντας στο OPEN, ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε το ΜέΡΑ25 να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Η απάντησή του ήταν απόλυτη και ιδιαίτερα αιχμηρή.

«Όχι, με τίποτα. Προτιμώ τον θάνατο», απάντησε, παραπέμποντας στην πολιτική του εμπειρία από το 2015 και στη ρήξη που ακολούθησε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 εξήγησε ότι αρχικά είχε στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο στη συνέχεια διαφώνησε κάθετα με τις επιλογές της κυβέρνησης, ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα του 2015 και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου.

«Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν ιδιαίτερα επικριτικός και απέναντι στην προσπάθεια πολιτικής επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική παρομοίωση.

«Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές», είπε, εκφράζοντας την άποψη ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο με τον ίδιο τρόπο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μάλιστα, χρησιμοποίησε ακόμη μία ιδιαίτερα σκληρή έκφραση για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Το σάπιο σύκο ωρίμασε».

Με τις συγκεκριμένες αναφορές ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 θέλησε να καταστήσει σαφές ότι θεωρεί οριστικό το πολιτικό χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ τους μετά τις εξελίξεις του 2015, αποκλείοντας οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία.

Η κριτική στην «πατριωτική εισφορά» του Τσίπρα

Στο στόχαστρο του Γιάνη Βαρουφάκη βρέθηκε και η οικονομική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την επιβολή «πατριωτικής εισφοράς» στους οικονομικά ισχυρότερους.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 άσκησε κριτική στην πρόταση, υποστηρίζοντας ότι μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανισότητες.

Όπως υποστήριξε, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η εκ των υστέρων αναδιανομή ενός μέρους των κερδών, αλλά η αλλαγή του ίδιου του οικονομικού μοντέλου που, κατά την άποψή του, δημιουργεί και διευρύνει τις ανισότητες.

«Μπορούν να συγκυβερνήσουν Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης»

Ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρθηκε και στις σχέσεις μεταξύ των βασικών πολιτικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη είναι μικρότερες από όσο παρουσιάζονται.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι οι τρεις πολιτικοί θα μπορούσαν να οδηγηθούν ακόμη και σε συγκυβέρνηση, εφόσον οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί μετά τις εκλογές δημιουργούσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση για τις πιθανότητες του ΜέΡΑ25 να επιστρέψει στη Βουλή, ο Γιάνης Βαρουφάκης απέφυγε να κάνει συγκεκριμένη πρόβλεψη για το εκλογικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας ουσιαστικά ότι η τελική απόφαση ανήκει στους πολίτες και θα αποτυπωθεί στην κάλπη.